Коронавирус

Ruposters.ruRuposters.ruBank of America заявил о начале экономического кризиса в США

В США начался полномасштабный экономический кризис. Об этом говорится в докладе одного из крупнейших американских инвестиционных банков Bank of America (BofA), сообщает CNBC.
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Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19

Комсомольская правдавчера в 16:45

Америка падает в пропасть массовой безработицы

Взгляд.рувчера в 12:00

Bank of America констатировал спад в экономике страны

REGNUMвчера в 06:35

Экономический кризис начался в Америке

Телеканал 360°19 марта в 10:51

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Газета.Ru19 марта в 10:34

В США начался экономический кризис

Lenta.ru19 марта в 09:16

Коронавирус и нефть: как страдает мировая экономика

Pravda.Ru19 марта в 08:12
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Город32 02:00
Происшествия

Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
Происшествия

Жителя Приморья оштрафуют за распространение фейков о коронавирусе

В Приморье местный житель распространял ложные сведения о заразившихся коронавирусом на одном из предприятий Уссурийска.
Газета.Ru 03:38
Политика

В Польше заявили о готовности Запада признать Крым российским

Польша и США мешают западным странам признать Крым российским и снять санкции с Москвы, уверяет портал TVP Info.
Известия вчера в 16:51
Общество

Торговые сети отрицают, что просили Белоруссию предоставить продукты

Коммерсантъ 06:38
Общество

Мишустин предостерег предприятия от увольнений на фоне коронавируса

"Хочу еще раз всех предупредить: если будут долги по зарплате или необоснованные сокращения для таких предприятий, то мораторий будет отменен со всеми соответствующими последствиями, и прошу Роструд следить за этим особо", - подчеркнул Мишустин.
Интерфакс 06:07
Здоровье

Академик спрогнозировал спад коронавируса в России

Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.
Газета.Ru 06:46
Общество

Главного инфекциониста Ставрополья накажут за нарушение карантина

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Министерства здравоохранения Ставропольского края Ирина Санникова скрыла от руководства посещение Испании и продолжила ходить на работу.
РИА Новости 05:19
Шоу-бизнес

Поклонники перестали узнавать Татьяну Догилеву

Буквально несколько часов назад во Всемирной паутине появилась фотография знаменитой и популярной еще с советских времен актрисы – Татьяны Догилевой.
Bimru.ru 06:54
Армия и оружие

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты

США успешно провели испытания гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.
Газета.Ru вчера в 09:55
Политика

В Италии призвали отменить санкции против России на фоне пандемии

Италия терпит огромные убытки из-за антироссийских санкций, поэтому ограничительные меры должны быть отменены, особенно на фоне пандемии коронавируса COVID-19, заявил глава Ассоциации итальянских адвокатов "Палата специалистов по уголовному европейскому праву" Александро Мария Тирелли.
Газета.Ru 05:18
Экономика

Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
ТАСС 03:24
Происшествия

Москвич убил жену и ее родителей

Российская газета 02:59
Общество

На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову

Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
RT на русском вчера в 07:32
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $30 за баррель

Цена на нефть марки WTI составляет $27,3 за баррель (+5,2%).
ТАСС вчера в 03:19
Общество

Путин подписал указ о назначении пособий на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении пособий для семей с детьми от 3 до 7 лет.
Газета.Ru вчера в 15:17
Армия и оружие

ВСУ разместили «Грады» у линии соприкосновения в Донбассе

Неподалеку от населенного пункта Врубовка были замечены три реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», а также 12 боевых машин пехоты.
Политическая Экспертиза вчера в 05:35
Экономика

Раскрыты детали антикризисного плана правительства

Главной сутью правительственного плана станет поддержка не столько населения России, сколько отдельных отраслей, которые могут испытать самые серьёзные проблемы в связи с кризисом.
Deita.ru вчера в 03:30
Происшествия

Еще один случай заражения коронавирусом выявлен в Подмосковье за сутки

В Подмосковье всего 18 выявленных случаев заражения коронавирусом, за последние сутки диагноз поставили еще одному человеку, сообщает в субботу пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Интерфакс 06:42
Общество

Общественный транспорт Киева с 22 марта прекратит работу

Общественный транспорт в Киеве в воскресенье полностью прекратит работу в рамках ужесточения карантинных мер для борьбы с новым коронавирусом.
ТАСС 07:02
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru 19 марта в 09:14
Здоровье

Российские ученые расшифровали геном коронавируса

В свою очередь президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что российские ученые оперативно завершат разработку препаратов для предупреждения и лечения коронавируса.
Интерфакс 19 марта в 07:03
Экономика

Туроператор «Индиго-Тур» прекратил деятельность из-за коронавируса

Туроператор "Индиго-Тур" сообщил о прекращении деятельности, поскольку не может исполнять своих обязательства в условиях снижения спроса и закрытия многих азиатских направлений.
Интерфакс 19 марта в 12:14
Происшествия

Служба безопасности Украины взяла штурмом бордель

Служба безопасности Украины (СБУ) прекратила в Харькове работу сети борделей и взяла один из них штурмом.
Lenta.ru 06:56
Общество

Восемь человек с коронавирусом вылечились в Москве

Восемь человек, которые заразились коронавирусной инфекцией и пребывали в больницах Москвы, выздоровели.
Газета.Ru 04:44
Экономика

Правительство ввело отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство России ввело трёхмесячную отсрочку по уплате страховых взносов для малого и среднего бизнеса.
RT на русском 19 марта в 12:42
Музыка

Участники отмененного «Евровидения» в 2021 году представят новые песни

В пятницу, 20 марта, Европейский вещательный союз (ЕВС) на своей странице в Twitter сообщил, что в соответствии с правилами музыкального конкурса «Евровидение» песни 2020 года не смогут быть представлены на конкурсе в следующем.
RuNews24.ru вчера в 18:26
Футбол

Агент Чалова назвал сумму, которую «Кристал Пэлас» предлагал ЦСКА

Агент российского футболиста Федора Чалова Кристиан Эмиле рассказал о несостоявшемся трансфере форварда в английский "Кристал Пэлас".
РИА Новости 06:52
Авто

Компания Audi привезёт в Россию S6, S7 и кросс-универсал A6 allroad

Уже в скором времени будут предложены у местных дилеров усовершенствованные "заряженные" модели Audi S6 и S7.
Faktom 18 марта в 16:45
Игры

Tomb Raider и игру про Лару Крофт с 20 марта раздают в Steam бесплатно

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