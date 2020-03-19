Коронавирус
Газета.RuBank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.
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Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Комсомольская правда16:45
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