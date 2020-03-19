Коронавирус

Газета.RuГазета.RuBank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.
Читать в источнике
Комментировать284

Подробнее о событии

Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19

Комсомольская правда16:45

В США начался экономический кризис

Lenta.ruвчера в 09:16

Bank of America констатировал спад в экономике страны

REGNUM06:35

Экономический кризис начался в Америке

Телеканал 360°вчера в 10:51

Bank of America: в США начался финансовый кризис

Газета.Ruвчера в 10:34

Америка падает в пропасть массовой безработицы

Взгляд.ру12:00

Коронавирус и нефть: как страдает мировая экономика

Pravda.Ruвчера в 08:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 22:17, Ашберн
Кино

Официально: «Чудо-женщина 1984» не выйдет сразу в цифровом виде

Игромания.ру 15:29
Экономика

В ЦБ ответили на идею прямых выплат россиянам по модели США

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала идею о прямых выплатах россиянам по модели США.
Газета.Ru 10:30
Политика

Лукашенко рассказал о начале дефицита продуктов в России

Говорит Москва 13:46
Политика

ЦИК разрешил увеличивать срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК России увеличит срок проведения досрочного голосования по поправкам в Конституцию РФ с 3 до 7 дней из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова.
Газета.Ru 07:08
Происшествия

В России подтверждена первая смерть от коронавируса

По данным на 19 марта, в России зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусом.
ТВ Центр вчера в 03:58
Происшествия

В кафе в подмосковном Щелково произошел пожар

РБК 22:01
Космос

Источник сообщил, когда корабль Starliner полетит с экипажем на МКС

Запуск первого пилотируемого корабля Starliner с экипажем на Международную космическую станцию намечается в конце августа, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
РИА Новости 20:11
Авто

Nissan придумал новый фирменный логотип

Компания Nissan может получить новый фирменный логотип.
AutoNews 07:08
Политика

Помпео обвинил Россию и Китай в искажении информации о пандемии

Государственный секретарь США Майк Помпео на пресс-конференции оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Вашингтоне заявил, что Россия, Китай и Иран намеренно распространяют искаженную информацию о мерах, предпринимаемых для борьбы с инфекцией.
РБК 14:19
Общество

Назван снижающий риск заражения вирусами продукт

Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Известия 21:49
Общество

Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным

Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Эхо Москвы 04:05
Общество

Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса

Телеведущий Владимир Познер предсказал срок спада пандемии коронавируса в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале, опубликованной на YouTube.
Lenta.ru 21:11
Здоровье

За сутки коронавирусом в Китае заразились 13 человек, умерли 11

В Китае за последние сутки жертвами коронавируса стали 11 человек, количество заразившихся увеличилось на 13, выздоровели 922 человека, передает ТАСС.
Полит.ру 17 марта в 22:51
Армия и оружие

ВМС Украины планируют разместить военную базу в Бердянске

Новостной фронт 18 марта в 16:54
Общество

Случаи заражения коронавирусом выявили за сутки в 23 регионах России

В России за сутки выявили более 50 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, диагнозы поставлены в 23 российских регионах.
RT на русском вчера в 09:17
Общество

«Победа» вывезла всех своих пассажиров из Черногории в Россию

Российская авиакомпания-лоукостер «Победа» сообщила, что все пассажиры-россияне, которых она ранее перевезла в Черногорию, возвращены обратно на родину.
Инфо24 12:51
Происшествия

В челябинской школе с родителей брали деньги за уроки английского

REGNUM 12:30
Музыка

«Пухляш» из клипа Little Big станцевал на шоу Урганта

Актер Дмитрий Красилов, которого в Сети стали называть "пухляш" после участия в клипе группы Little Big на песню Uno, станцевал в эфире шоу "Вечерний Ургант".
РИА Новости 21:44
Общество

Bloomberg узнал о жесткой позиции России в нефтяной войне

Президент России Владимир Путин не будет просить Саудовскую Аравию "о перемирии" в нефтяной войне, пишет агентство Bloomberg.
РИА Новости 21:56
Музыка

Новый клип Вячеслава Мясникова «взорвал» Интернет

Бывший участник юмористического коллектива «Уральские пельмени» отдал предпочтение ведению собственного канала в YouTube, где он продолжает публиковать выдуманные им песни.
Bimru.ru 06:54
Наука

Биологи доказали, что дружба продлевает жизнь летучим мышам

REGNUM 05:26
Армия и оружие

КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

КНДР 21 марта произвела пуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря, сообщает Комитет начальников штабов (КНШ) ВС Южной Кореи.
Известия 19:36
Футбол

Малком сравнил чемпионаты Франции и России

Бразильский форвард «Зенита» Малком в интервью изданию Foot Mercato поделился мнением о силе чемпионата России.
Bookmaker-ratings.ru 18:25
Наука

Новый датчик охватывает весь радиочастотный спектр

Сотрудники Научно-исследовательской лаборатории сухопутных войск США создали датчик, который может позволить солдатам обнаруживать сигналы в радиодиапазоне на частотах до 100 гигагерц.
Индикатор 08:42
Шоу-бизнес

Возлюбленная Шаляпина переписала на него четыре квартиры в Москве

Пассия Прохора Шаляпина Татьяна Клаудиа Девис решила вложить 70 миллионов рублей в московскую недвижимость.
КМВ Новости 11:17
Общество

В Ставрополе рассказали о состоянии врача с подозрением на COVID-19

Напомним, накануне стало известно, что в Ставропольском крае у одного человека тест на коронавирус дал положительный результат.
Российская газета 11:16
Происшествия

В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской

Газета.Ru 12:44
Общество

Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:38
Авто

Volkswagen превратил классический T1 в электромобиль

Отделение Volkswagen Commercial Vehicles представило концепт e-Bulli: классический вэн T1 1966 года с электрической силовой установкой.
Motor 05:13
Общество

Принца Гарри могут призвать вернуться в Британию

Примечательно, что принц Гарри уже согласился вернуться в Британию по первому требованию, однако он вряд ли будет рисковать и возьмет с собой супругу и 10-месячного сына арчи, которому недавно исполнилось всего 10 месяцев.
Bimru.ru 07:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное