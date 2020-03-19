Коронавирус
Газета.RuBank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.
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Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Комсомольская правдавчера в 16:45
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Футбольный союз Черногории принял решение закупить медицинское оборудование для больниц по всей стране, чтобы помочь в борьбе с пандемией коронавируса, сообщает «Спортски журнал».
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Нефть марки Brent завершила торги в пятницу на отметке $27,38 за баррель, потеряв за неделю 19%, а всего с начала обвала в марте - 40%.
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Экономика
Банки зафиксировали всплеск спроса на кредиты на фоне обвала рубля
Что заставило россиян идти за кредитами Эпидемия коронавируса и заметное обесценение рубля уже вызвали всплеск потребительской активности, отмечает директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин: "На этом фоне вполне закономерен рост спроса населения на потребительские кредиты".
Общество
Financial Times сообщила об аномалии с коронавирусом в Германии
Аномальная ситуация с коронавирусом в Германии заключается в высоким уровне распространения заболевания COVID-19, но низкой смертностью от него, пишет Financial Times.
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На Манежной площади в Москве демонтировали памятник Жукову
Памятник маршалу Георгию Жукову на Манежной площади в Москве был демонтирован, его вернут после реставрации, которая приурочена к 75-й годовщине Победы.
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В ВОЗ призвали отказаться от сигарет и алкоголя из-за коронавируса
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Санкт-Петербург, 20 марта 2020, 19:33 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом в Петербурге зафиксированы у немолодых женщин.
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На Камчатке спасатели обнаружили тела двух мужчин, попавших под снежную лавину. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.
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В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
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Украина отправила военный борт в Китай за тестами на коронавирус
На новостном портале АрміяІпfоrм сообщили о том, что Украина отправила в китайский город Гуанчжоу военно-воздушный транспортник Ил-76 МД, чтобы привезти в страну экспресс-тесты на коронавирус.
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Лукашенко поздравил Лаврова с днем рождения
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Врачи, писатели, экономисты, актеры и журналисты выступили с обращением к российскому лидеру Владимиру Путину и правительству страны с требованием принять экстренные меры по предотвращению эпидемии коронавируса.
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Официально представлен Kia Sorento нового поколения
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Накануне в Германии призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса.
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Появилось фото бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции
Центральная избирательная комиссия согласовала вид бюллетеня для всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.
Музыка
На «Евровидение-2021» не допустят с песнями этого года
Организаторы "Евровидения" решили позволить странам по своему усмотрению сменить или оставить своих представителей на конкурсе, перенесенном на 2021 год из-за пандемии коронавируса COVID-19, но выступать в любом случае придется с новыми песнями, сообщили в пресс-службе "Евровидения".