Коронавирус
Газета.RuBank of America: в США начался финансовый кризис
Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.
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Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19
Комсомольская правдавчера в 16:45
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Здоровье
Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер
Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
Авто
Nissan запатентовал в России название кроссовера Ariya
Компания Nissan запатентовала в России название своего новейшего электрического кроссовера "Nissan Ariya".
Энергетика
Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель
Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
Общество
Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса
Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
Общество
Аваков: с 22 марта в Киеве останавливаются все пассажирские перевозки
Киев, 21 марта 2020, 14:44 — REGNUM Об остановке пассажирских перевозок в столице Украины с воскресенья, 22 марта, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Общество
В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом
За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
Происшествия
Появились сообщения о минировании 10 российских самолетов
В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Футбол
Дзюба пошутил над возрастом Кокорина
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
Энергетика
Цена нефти Brent растёт более чем на 3%
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,30% — до $29,41 за баррель.
Авто
Семиместный Chevrolet Blazer добрался до дилеров
Концерн General Motors выводит на рынок удлиненную семиместную модификацию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения.
Общество
В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом
Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
Общество
В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса
В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
Пожар на складе завода в Подмосковье локализован
21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.
Общество
Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Общество
Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус
Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии
Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
Культура
Новая серия «Простоквашино» за сутки набрала 500 тысяч просмотров
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею отменен
Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
Общество
Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом
В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
Происшествия
Две петербурженки заразились коронавирусом в Австрии и Германии
Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлены два новых случая заражения коронавирусом, обе женщины посещали европейские страны.
Здоровье
Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться
Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
Энергетика
В Кремле не считают низкие цены на нефть «катастрофой»
У России есть запас прочности, заявил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Еще один украинский военный погиб в Донбассе
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Происшествия
Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю
Технологии
Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10
Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали изменившуюся Татьяну Догилеву
В Сети появилось фото со съемок сериала «Обычная женщина-2», на котором 63-летняя Татьяна Догилева позирует с Евгением Гришковцом.
Здоровье
Путина просят принять экстренные меры против коронавируса
Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.