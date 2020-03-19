Коронавирус

Газета.RuГазета.RuBank of America: в США начался финансовый кризис

Крупнейший инвестиционный банк США Bank of America (BofA) заявил о начавшемся в стране финансовом кризисе. Об этом сообщает телеканал CNBC, ссылаясь на доклад ведущего аналитика финансовой организации Мишель Мейер.
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Не избежать рецессии: экономика США переживает беспрецедентный обвал из-за COVID-19

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Америка падает в пропасть массовой безработицы

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Коронавирус и нефть: как страдает мировая экономика

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Bank of America констатировал спад в экономике страны

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Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
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Авто

Nissan запатентовал в России название кроссовера Ariya

Компания Nissan запатентовала в России название своего новейшего электрического кроссовера "Nissan Ariya".
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Сечин спрогнозировал рост цен на нефть до 60 долларов за баррель

Цена на нефть поднимется к концу 2020 года до 60 долларов за баррель, прогнозирует глава "Роснефти" Игорь Сечин.
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Доктор Мясников озвучил сроки окончания пандемии коронавируса

Известный российский врач Мясников сообщил россиянам, когда закончится пандемия коронавируса.
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Общество

Аваков: с 22 марта в Киеве останавливаются все пассажирские перевозки

Киев, 21 марта 2020, 14:44 — REGNUM Об остановке пассажирских перевозок в столице Украины с воскресенья, 22 марта, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
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Общество

В России выявили еще 53 случая заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировали 53 новых случая коронавирусной инфекции, сообщает оперштаб по борьбе с распространением заболевания.
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В московский аэропорт Шереметьево поступили сообщения о минировании 10 российских самолетов. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщает ТАСС.
Lenta.ru вчера в 10:02
Футбол

Дзюба пошутил над возрастом Кокорина

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба в шутку предположил, что нападающий «Сочи» Александр Кокорин на самом деле старше, чем написано в документах.
RT на русском 03:22
Энергетика

Цена нефти Brent растёт более чем на 3%

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае поднялись на 3,30% — до $29,41 за баррель.
RT на русском вчера в 01:04
Авто

Семиместный Chevrolet Blazer добрался до дилеров

Концерн General Motors выводит на рынок удлиненную семиместную модификацию кроссовера Chevrolet Blazer нового поколения.
Новые автомобили 19 марта в 23:42
Общество

В Подмосковье за сутки удвоилось число зараженных коронавирусом

Число заболевших COVID-19 в Подмосковье достигло 35, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в регионе.
РИА Новости 09:32
Общество

В Москве восемь человек выздоровели от коронавируса

В Москве восемь человек выздоровели после заражения коронавирусной инфекцией.
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Пожар на складе завода в Подмосковье локализован

21 марта на складе на территории Дмитровского алюминиевого завода в подмосковном посёлке Каналстрой произошёл пожар, его площадь составила 60 тыс. кв. м. По всей площади горящего склада обрушилась кровля.
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Общество

Беглов посоветовал не ездить в Петербург из-за коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов попросил россиян не приезжать в город из-за ситуации с распространением нового коронавируса.
РБК 09:49
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 08:00
Общество

Главный инфекционист Ставрополья завезла в регион коронавирус

Главный врач-инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова завезла в регион новую коронавирусную инфекцию, скрыв свою поездку в Испанию.
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Общество

Главврач больницы в Коммунарке: есть два сценария развития эпидемии

Москва, 20 марта 2020, 17:58 — REGNUM Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке Денис Проценко объяснил, как может развиваться ситуация с пандемией коронавируса в России и в мире.
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Российские ретейлеры опровергли обращение к Лукашенко из-за дефицита

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Новая серия «Простоквашино» за сутки набрала 500 тысяч просмотров

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Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен

Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).
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Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

В Германии возник парадокс, связанный с коронавирусом: при высоком уровне распространения инфекции смертность остается очень низкой.
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Две петербурженки заразились коронавирусом в Австрии и Германии

Санкт-Петербург, 21 марта 2020, 17:19 — REGNUM В Санкт-Петербурге установлены два новых случая заражения коронавирусом, обе женщины посещали европейские страны.
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Здоровье

Роспотребнадзор призвал брянцев старше 60 лет самоизолироваться

Региональное управление Роспотребнадзоре разместило на своем сайте рекомендации людям старше 60 лет по предотвращению заражения коронавирусом.
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Энергетика

В Кремле не считают низкие цены на нефть «катастрофой»

У России есть запас прочности, заявил 20 марта журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Армия и оружие

Еще один украинский военный погиб в Донбассе

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Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта

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Четверо членов одной семьи умерли от коронавируса за одну неделю

Lenta.ru вчера в 11:17
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Microsoft показала дизайн обновленной Windows 10

Компания Microsoft выпустила ролик, на котором показала дизайн обновленной операционной системы Windows 10.
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Поклонники не узнали изменившуюся Татьяну Догилеву

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Путина просят принять экстренные меры против коронавируса

Президента России Владимира Путина просят принять экстренные меры против коронавируса. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
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