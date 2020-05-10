Экономика
РБКОборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота
Документ исчез с сайта Промсвязьбанка, а потом вернулся в сокращенном виде. Резкий рост запасов золота на балансе Промсвязьбанка был связан с тем, что оборонный банк искал свою рыночную нишу, пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Промсвязьбанке не ответили на вопрос РБК.
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с чего всё началось
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.РБК02:00
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Общество
В московском транспорте 60% пассажиров носят маски
В московским транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки - лишь 17%, с 4 мая пассажиры столичного транспорта приобрели более 12,8 тысячи масок и 6 тысяч перчаток, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
РИА Новости 07:12
Общество
Минпросвещения отменит ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом
Министерство просвещения России отменит основной государственный экзамен в 2020 году, если ситуация с распространением коронавируса серьёзно ухудшится.
News.ru 05:37
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Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
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Культуромания вчера в 12:18
Общество
Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии
Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
Общество
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Накануне научный руководитель Гидрометцентра отметил, что на следующей неделе в Москве температура вернется к показателям апреля и будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов.
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Музыка
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NewInform 07:45
Общество
Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США
Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
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Общество
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Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета вчера в 06:28
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Здоровье
На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав
Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Здоровье
Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса
Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
Общество
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Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая.
Газета.Ru 07:44
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне
Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
Политика
Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»
Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал Трамп журналистам.
РИА Новости 08 мая в 14:52
Происшествия
Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован
Интерфакс 02:26
Экономика
Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса
«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
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Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее
В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
РИА Новости 04:45
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Происшествия
В Москве мужчина застрелил знакомого и ранил его мать
Мужчина выстрелил в знакомого и его мать в подъезде на северо-западе Москвы, в результате потерпевший скончался, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте ГСУСК РФ по городу Москве.
РИА Новости 07:42
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Футбол
Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1
Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
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Политика
Путин назвал патриотизм национальной идеей России
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
Происшествия
В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве
Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Политика
США назвали условия для продления договора СНВ
Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
Общество
Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая
Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
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Общество
Разработаны требования по проведению ЕГЭ в период пандемии
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что решение касаемо сроков сдачи ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
REGNUM 06:50