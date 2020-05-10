Экономика

РБКРБКОборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Документ исчез с сайта Промсвязьбанка, а потом вернулся в сокращенном виде. Резкий рост запасов золота на балансе Промсвязьбанка был связан с тем, что оборонный банк искал свою рыночную нишу, пояснил замминистра финансов Алексей Моисеев. В Промсвязьбанке не ответили на вопрос РБК.
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с чего всё началось

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
РБК02:00

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Опорный банк российской «оборонки» распродал золотые запасы

Piter.tv07:59

Крупные российские банки избавляются от золотых запасов

Эхо Москвы02:35

Банк российской оборонки распродал золотые запасы

Lenta.ru06:10

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Компания03:33

Опорный для оборонного сектора банк распродал почти все запасы золота

ИА Красная Весна03:10

Российский Промсвязьбанк распродал почти все золотые запасы

News.ru07:55

Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

РБК02:00
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Общество

В московском транспорте 60% пассажиров носят маски

В московским транспорте 60% пассажиров носят маски, перчатки - лишь 17%, с 4 мая пассажиры столичного транспорта приобрели более 12,8 тысячи масок и 6 тысяч перчаток, сообщается в Telegram-канале пресс-службы департамента транспорта.
РИА Новости 07:12
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Общество

Минпросвещения отменит ОГЭ при ухудшении ситуации с коронавирусом

Министерство просвещения России отменит основной государственный экзамен в 2020 году, если ситуация с распространением коронавируса серьёзно ухудшится.
News.ru 05:37
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Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Общество

Заразившийся коронавирусом сатирик Трушкин рассказал о своем состоянии

Сатирик Анатолий Трушкин рассказал о своем самочувствии после госпитализации из-за коронавируса.
РИА Новости 04:54
2
Общество

В Гидрометцентре предупредили москвичей о дождях и грозах на неделе

Накануне научный руководитель Гидрометцентра отметил, что на следующей неделе в Москве температура вернется к показателям апреля и будет ниже климатической нормы на 4–5 градусов.
РБК 04:53
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Музыка

Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»

Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
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Общество

Илон Маск на русском языке обругал бывшего министра труда США

Глава американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал бывшего министра труда США Роберта Райха идиотом, комментируя его заявление о том, что Маска не интересует здоровье своих подчиненных в период пандемии коронавируса.
ТАСС 05:30
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Политика

Путин назвал бесполезной госпропаганду для памяти о героизме предков

News.ru 07:45
1
Общество

Эксперт спрогнозировала рост зарплат медикам и IT-специалистам

Рост может ожидать IT-сферу, поскольку многие компании в условиях пандемии, переведя штат на онлайн режимы, сделают выводы о целесообразности удаленной работы для многих сотрудников.
Российская газета вчера в 06:28
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Общество

В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
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Здоровье

На Украине парки закрыли на карантин для устрашения граждан — Минздрав

Запрет на прогулки по паркам на Украине вводили для повышения тревоги у граждан Украины, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 9 мая в эфире телеканала 24.
ИА Красная Весна вчера в 15:45
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,9K
Здоровье

Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса

Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции.
Ведомости 08 мая в 19:46
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Общество

Карантин продлен на Кубани до 23 мая

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил на совещании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом о продлении карантина в регионе до 23 мая.
Газета.Ru 07:44
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные в июне

Длинные выходные, связанные с празднованием Дня России, ожидают россиян в июне.
ТАСС 05:29
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Политика

Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»

Я называю это переходом к величию. Следующий год будет грандиозным", - сказал Трамп журналистам.
РИА Новости 08 мая в 14:52
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Происшествия

Пожар на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачеве локализован

Интерфакс 02:26
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Экономика

Кабмин выделил 81,1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — заявили в правительстве.
RT на русском 05:00
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Происшествия

Пираты похитили двух россиян с судна Djibloho в Экваториальной Гвинее

В порту Луба Экваториальной Гвинеи пираты похитили двух граждан России с грузового судна Djibloho, сообщил РИА Новости представитель российского посольства в Камеруне.
РИА Новости 04:45
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Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
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Происшествия

В Москве мужчина застрелил знакомого и ранил его мать

Мужчина выстрелил в знакомого и его мать в подъезде на северо-западе Москвы, в результате потерпевший скончался, следователи завели уголовное дело, сообщается на сайте ГСУСК РФ по городу Москве.
РИА Новости 07:42
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Происшествия

Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили

Известия 07:02
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Футбол

Головин стал третьим в голосовании за лучшего плеймейкера Лиги 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин занял третье место в голосовании болельщиков за лучшего плеймейкера французского чемпионата.
ProstoProSport 05:42
Политика

Путин назвал патриотизм национальной идеей России

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что российской национальной идеей является патриотизм, который не должен быть «квасным, затхлым и кислым», а должен служить успешному развитию страны.
RT на русском 04:20
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Происшествия

В Югре вахтовика подозревают в двойном убийстве

Согласно информации источника РИА Новости в местных правоохранительных органах, в субботу во время застолья в общежитии на территории поселка городского типа Федоровский Сургутского района 45-летний вахтовик застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
РИА Новости 07:27
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru вчера в 02:47
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Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
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Общество

Разработаны требования по проведению ЕГЭ в период пандемии

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что решение касаемо сроков сдачи ЕГЭ может быть скорректировано после 12 мая.
REGNUM 06:50
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