Экономика
Lenta.ruБанк российской оборонки распродал золотые запасы
Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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с чего всё началось
Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.РБК02:00
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