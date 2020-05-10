Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

с чего всё началось

Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

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