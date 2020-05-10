Экономика
Lenta.ruБанк российской оборонки распродал золотые запасы
Промсвязьбанк, назначенный опорным банком оборонной промышленности, распродал почти все золотые запасы. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Технологии
Эксперт рассказал, зачем SpaceX планирует выкупить OneWeb
По мнению эксперта, китайские заявки отклонят, чтобы не допустить КНР к технологиям OneWeb.
ПРАЙМ 07:02
Политика
Путин заверил в надежной защите России от любых посягательств извне
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия на данный момент абсолютно надежно защищена от любых посягательств извне.
Интерфакс 07:08
Кино
Премьера сериала «Диверсант. Крым» состоится 9 мая на Первом канале
Смогут ли они выполнить задание высокопоставленных чинов или их самих ждет смертельная опасность узнаем 9 мая в 17.20 и в 19.05 на Первом канале.
Комсомольская правда 08 мая в 23:44
Единоборства
Чемпион UFC Усман назвал Фергюсона настоящим воином
Гэтжи победил Фергюсона техническим нокаутом в пятом раунде в главном бою на UFC 249 в Джексонвилле и стал первым претендентом на титульный поединок с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.
RT на русском 03:26
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Попова анонсировала ряд ограничений до создания вакцины
Ряд ограничительных мер, введенных в России из-за пандемии коронавируса COVID-19, не будет отменен до появления и испытания вакцины от данной болезни, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Газета.Ru 08 мая в 14:39
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Здоровье
На Кубани карантин продлили до 23 мая
Глава Кубани Вениамин Кондратьев на совещании оперативного штаба продлил в регионе карантин, введенный из-за распространения коронавирусной инфекции, до 23 мая.
Российская газета 07:11
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате
Министерство просвещения не планирует начинать новый учебный год раньше 1 сентября, заявил Глушко.
ТАСС 04:35
Происшествия
В Петербурге в ДТП погибли полицейский и подозреваемый в похищении
В Петербурге следователи и сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства ДТП, в котором погиб сотрудник полиции и подозреваемый, которого этапировали в Северную столицу.
Российская газета 05:32
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Дочь Началовой спела военную песню и поразила сходством с матерью
Дочь покойной певицы Юлии Началовой от экс-супруга футболиста Евгения Алдонина Вера спела песню военных лет.
ФАН 02:14
Общество
В Петербурге вводят масочный режим
Напомним, ранее режим самоизоляции продлили в Москве и Подмосковье. С 12 мая в столице и области также вводят обязательный масочный режим.
НТВ вчера в 16:53
Шоу-бизнес
Герцог Люксембурга и его супруга Стефания впервые стали родителями
20 октября 2012 года в городской ратуше Люксембурга состоялась церемония бракосочетания.
Passion.ru 06:37
Общество
Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам
Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия 05:25
Происшествия
Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса
В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов.
DP.RU вчера в 02:53
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
Vprognoze.ru 04:27
Наука
Назван способ наполовину сократить смертность от коронавируса
Результаты анализа статистики из разных больниц на нескольких континентах показали, что у пациентов из стран с высокой смертностью от COVID-19 — например, Италии, Испании и Великобритании — зафиксировали пониженное содержание витамина D в сравнении с больными из менее пострадавших от пандемии стран.
РИА Новости 06:12
Общество
В Карелии с 12 мая частично смягчают ограничительные меры
Петрозаводск, 10 мая 2020, 11:23 — REGNUM Власти Республики Карелия с сегодняшнего дня, 10 мая, вводят обязательное ношение масок в общественных местах и, вместе с тем, объявили о смягчении с 12 мая ряда ограничительных мер, введенных в регионе из-за коронавируса.
REGNUM 04:23
Политика
Путин назвал картину, которая пробрала его до слез
Народные новости 07:04
Армия и оружие
Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео
Lenta.ru 08 мая в 11:18
Шоу-бизнес
«Кощунство какое-то»: россияне разнесли Бузову за фотосессию на 9 мая
Певица, а когда-то телеведущая Ольга Бузова в очередной раз стал попала в скандал, опубликовав в сети Instagram фотоссеию, посвященную празднику 9 мая.
Московский Комсомолец 04:37
Здоровье
Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно.
Газета.Ru 06:14
Здоровье
На Кубани подтверждено еще 99 случаев коронавируса
Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в пятницу, 8 мая о регистрации 99 новых случаев коронавируса.
Kursk.com 08 мая в 05:23
Политика
Путин рассказал о своем понимании национальной идеи
Российская национальная идея заключается в патриотизме, но он не должен быть затхлым, считает президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 03:39
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33