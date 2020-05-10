Экономика

Lenta.ruLenta.ruБанк российской оборонки распродал золотые запасы

По расчетам аналитика Банка корпоративного финансирования (БКФ) Максима Осадчего, в марте Промсвязьбанк оказался в тройке лидеров среди российских банков по сокращению запасов золота. Запасы драгоценных металлов банка в пересчете на золото снизились на 92 процента — с 2,2 до 0,2 тонны.
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Оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

Опорный для российского оборонного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) в марте оказался в тройке лидеров по сокращению запасов золота. За месяц его запасы драгметаллов в пересчете на золото упали на 92%, до 174 кг, на 1 апреля, рассчитал по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
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РБК: оборонный Промсвязьбанк распродал почти все запасы золота

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В Москве неизвестный застрелил мужчину

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