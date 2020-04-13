Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.

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Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. По их мнению, это может помочь принимать решение о предоставлении кредитных каникул.

РБК: банки хотят проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы

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