Коронавирус
КоммерсантъРБК: банки хотят проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Банки хотят проверять изменение доходов заемщиков на основе данных об операциях по их счетам и картам, сообщили РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30. По их мнению, это может помочь принимать решение о предоставлении кредитных каникул.
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Крупные банки хотят оценивать изменение доходов заемщиков на основе данных о переводах по их счетам и картам, рассказали РБК источники в двух кредитных организациях из топ-30.РБКвчера в 22:00
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РБК: банки хотят проверять операции по счетам претендентов на кредитные каникулы
Коммерсантъвчера в 22:57
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Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода
Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
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В уфимской больнице подтвердили коронавирус у 52 пациентов
С пневмониями в больнице находятся 130 пациентов, шесть из них в реанимации, подтвержденный анализ на коронавирус у 40% из них (52 пациента).
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ФАН вчера в 14:37
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РИА Новости 11 апреля в 07:03
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Газета.Ru вчера в 10:10
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Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru вчера в 04:26
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Борис Джонсон записал видеообращение после выписки из больницы
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Piter.tv вчера в 12:15
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Восемь новых случаев коронавируса выявили в Новосибирске
За прошедшие сутки в регионе зафиксировано 8 новых случаев заражения COVID-19.
ЧС-ИНФО вчера в 22:59
Общество
«Ромир»: 69% москвичей готовы жертвовать правами для борьбы с коронавирусом
Доля москвичей, готовых жертвовать правами для борьбы с коронавирусом, увеличилась на 9% по сравнению с мартом, следует из опроса исследовательского холдинга «Ромир».
Коммерсантъ 00:59
Экономика
Что произошло за ночь 10 апреля. Коротко
Как подсчитал РБК, с момента введения демпферного мезанизма в 2019 году только после падения цен на нефть Минфин не стал доплачивать нефтяникам, чтобы они не повышали цены внутри страны.
Новая газета 10 апреля в 01:10
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В Москве умерли десять пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались десять пациентов, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — приводит РИА Новости сообщение штаба.
RT на русском вчера в 14:52
Транспорт
«Ъ» изучил, как устроена система цифровых пропусков и что грозит нарушителям
Указ Сергея Собянина №43-УМ вводит в городе с 15 апреля пропускную систему электронных кодов для поездок на личном автомобиле, в такси и в общественном транспорте (включая метрополитен и пригородные электрички).
Коммерсантъ вчера в 18:22
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В Китае предупредили о вероятности новой волны коронавируса в ноябре
В ноябре может начаться новая волна заражений коронавирусной инфекцией, если всем странам летом не удастся полностью справиться с пандемией.
RT на русском 00:44
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МИР 24 00:01
Происшествия
В Москве загорелся многоэтажный жилой дом на Ленинском проспекте
На Ленинском проспекте в Москве загорелся жилой дом, площадь пожара — 2 тысячи кв. метров, сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Ведомости вчера в 22:12
Происшествия
В Саратове в доме на Миллеровской зарезали мужчину
В Заводском районе Саратова возбуждено уголовное дело об убийстве мужчины. Тело погибшего нашли в коммунальной квартире на Миллеровской.
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Общество
Порядок наказания за нарушение правил самоизоляции оспорен в суде
Иск был направлен в суд 10 апреля через электронную канцелярию, рассказал Бобринский.
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Общество
Власти Забайкалья заявили о резком ухудшении динамики по коронавирусу
Сегодня в крае одна из худших динамик в стране по распространению коронавируса, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Sibnet Новости вчера в 23:15
Энергетика
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Генеральный директор Американского института нефти (API) Майк Соммерс рассказал о прогнозах на спрос нефти, а также прокомментировал сделку ОПЕК+ по сокращению объемов ее добычи.
Российская газета вчера в 20:45
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Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку
Клопс вчера в 04:43
Политика
Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом
Президент Украины Владимир Зеленский признался в усталости от борьбы с коронавирусом COVID-19.
Газета.Ru вчера в 06:55
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Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России
Распространение коронавируса в России сменило траекторию развития.
Lenta.ru 01:01
Политика
Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил об уходящей в прошлое гегемонии США. Об этом сенатор написал в своем Twitter.
Lenta.ru 11 апреля в 23:01
Автоспорт
Легендарный британский гонщик Стирлинг Мосс умер в возрасте 90 лет
Известный британский автогонщик Стирлинг Мосс умер после продолжительной болезни в возрасте 90 лет.
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Общество
Вирусолог рассказал о жизни россиян после отмены режима самоизоляции
Вирусолог Анатолий Альштейн рассказал НСН, как будут развиваться события в России в связи с эпидемией коронавируса.
Российская газета 00:31
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Власти Москвы прокомментировали пробку из машин скорой помощи в Химках
REGNUM вчера в 16:27
Политика
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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин раскритиковал поздравление Госдепа с Днем космонавтики, в котором не упоминался Юрий Гагарин.
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Общество
В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус
Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM вчера в 11:50