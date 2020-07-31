Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
MySLO.ru
MySLO.ru

Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов

Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах. Российские банки готовят документ, согласно которому они могут получить право на списание денежных средств со счетов клиентов, которые не выходят на связь.В источнике
С чего всё началось
Известия

Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Банки захотели списывать деньги со старых счетов россиян

URA.Ruвчера в 18:30
РИА Новости

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

РИА Новостивчера в 10:45
Газета.Ru

Банки предложили списывать деньги со «спящих» счетов

Газета.Ruвчера в 05:14
ТАСС

«Известия»: российские банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

ТАССвчера в 20:12
РЕН ТВ

Банки предлагают списывать деньги со «спящих счетов» клиентов

РЕН ТВвчера в 18:52
Lenta.ru

Российские банки назвали количество счетов для отъема денег

Lenta.ruвчера в 11:28
Известия

Банки хотят списывать комиссии и кредитные платежи со «спящих счетов»

Известиявчера в 18:30
Реклама
Реклама
Реклама

Ремонт автомобилей в России может подорожать в 10 раз

Владельцы СТО заявили, что готовящиеся изменения могут поднять цены на ремонт автомобиля в России в 7-10 раз, а общие расходы российских автомобилистов из-за этого вырастут с 5 млрд до 35 млрд рублей в год.
Автоновости дня03:08
181
Реклама

Китайская компания Kandi предложит самый дешевый электромобиль в США

Напомним, ранее блогеры из канала Jalopnik заказали из Китая самый дешевый электромобиль в мире — модель Changli, цена которой составляет $930 (порядка 69 тысяч рублей), а с учетом транспортировки, «растаможки» и аккумуляторов автомобиль вышел в $3000 (180 тысяч рублей).
ИА Красная Веснавчера в 16:02
Реклама

Дегтярев ответил на расследование Навального о доме за 100 млн рублей

Хабаровск, 1 августа 2020, 00:10 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев ответил на расследование оппозиционного блогера Алексея Навального, который утверждает, что у политика якобы есть дом за 100 млн рублей.
REGNUM17:10
1K
Реклама

Ноутбуки на APU Ryzen станут еще мощнее

Мобильные гибридные процессоры AMD Ryzen получились мощными, но компания, согласно последним данным, готовит APU еще мощнее — их называют Big Renoir и войдут они в серию Ryzen Pro.
iXBT.com06:12
Реклама

Причиной ожирения, диабета и импотенции может стать обычный храп

Отвечая на вопрос телезрительницы из Омска, которая жаловалась на ночной храп мужа характеризующийся апноэ (кратковременной остановкой дыхания), доктор Александр Мясников рассказал об опасностях ночного храпа, особенно с апноэ.
Вести.Ru07:18
Реклама
Реклама
Реклама