Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов

Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах. Российские банки готовят документ, согласно которому они могут получить право на списание денежных средств со счетов клиентов, которые не выходят на связь.