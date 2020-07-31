Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов
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Банкам могут разрешить списывать деньги с неактивных счетов клиентов Речь идет об абонентской плате за обслуживание счета и кредитных платежах. Российские банки готовят документ, согласно которому они могут получить право на списание денежных средств со счетов клиентов, которые не выходят на связь.В источнике
С чего всё началось
Транзакция протеста: банки захотели списывать деньги со «спящих счетов»
Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удалось обновить, в случае если они не вышли на связь. Такое предложение в рамках «регуляторной гильотины» ЦБ поддерживают в крупнейших кредитных организациях страны.
Известиявчера в 17:01
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