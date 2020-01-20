Экономика

News.ruNews.ruБанкам могут запретить антиотмывочные тарифы

Законопроект, запрещающий банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денег, внесут в Госдуму в ближайшее время.
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с чего всё началось

Госдума изучит комиссии банков

Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.
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