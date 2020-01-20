Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.

с чего всё началось

Законопроект, запрещающий банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денег, внесут в Госдуму в ближайшее время.

Общество Финляндия хочет запустить скоростной поезд Москва–Хельсинки Власти Финляндии предлагают России продлить высокоскоростную железнодорожную магистраль Москва–Санкт-Петербург, которая будет введена в эксплуатацию в 2022 году.

Происшествия Пять человек погибли при пожаре в Томской области В поселке Причулымский в Томской области загорелось одноэтажное деревянное строение, погибли пять человек, говорится в сообщении регионального главка МЧС.

Политика ТАСС: Джонсон искал контакта с Путиным в Берлине Глава британского правительства Борис Джонсон сам искал встречи с российской стороной на конференции по Ливии, проходившей накануне в Берлине, передает ТАСС со ссылкой на высокопоставленный источник в Москве.

Армия и оружие Украинский эксперт объяснил угрозу СНБО захватить Донбасс силой Украинский политолог Сергей Куценко прокомментировал заявление заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергея Кривоноса о готовности ВСУ приступить к силовому возвращению контроля над Донбассом.

Происшествия В Охотском море загорелся траулер Рыболовецкий траулер «Энигма Астралис» с 47 членами экипажа загорелся в Охотском море, сообщил «РИА Новости» представитель спасательного центра.

Политика Москва представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН привела доказательства фальсификации применения химического оружия в сирийской Думе, которое произошло в 2018 году.

Политика Чайка покинет пост генпрокурора РФ Генпрокурор РФ Юрий Чайка покидает свой пост. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Кремля.

Общество Экс-мэр Владивостока доставлен в СИЗО города Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, получивший 15 лет колонии за коррупцию, доставлен из столицы в СИЗО Владивостока.