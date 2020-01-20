Экономика

News.ruNews.ruБанкам могут запретить антиотмывочные тарифы

Законопроект, запрещающий банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денег, внесут в Госдуму в ближайшее время.
Читать в источнике
Комментировать2
с чего всё началось

Госдума изучит комиссии банков

Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.
Коммерсантъ19 января в 17:15

Подробнее о событии

В Думу внесен законопроект, ограничивающий комиссию за переводы юрлиц и ИП в адрес физлиц

Финмаркет08:53

Госдума изучит комиссии банков

Коммерсантъ19 января в 17:15

Российским банкам запретят зарабатывать на «отмывании» денег

Lenta.ruвчера в 03:21

Банкам могут запретить антиотмывочные тарифы

News.ruвчера в 03:21

«Ъ»: банкам могут запретить «антиотмывочные» тарифы в РФ

Газета.Ruвчера в 02:16

Банкам могут запретить повышенные для борьбы с отмыванием денег комиссии

Ведомости19 января в 23:30

Банкам могут запретить применять «антиотмывочные» тарифы при денежных переводах

Парламентская газета08:22
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК 07:37
Политика

Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава

Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
РБК 08:09
Общество

Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным

С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
РИА Новости 06:51
Происшествия

Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль

В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
REGNUM 08:34
Кино

Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века

ToDay News Ufa вчера в 08:51
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Политика

Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Lenta.ru 06:38
Музыка

В Великобритании выпустили монеты в честь группы Queen

Дилетант 07:16
Футбол

«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов

Madrid. pic.twitter.com/3jvlhtwSZV — OptaJavier (@OptaJavier) January 20, 2020 30 миллионов — это совершенно нормально даже для самого результативного игрока чемпионата Бразилии, рожденного в 2001 году.
Спорт-Экспресс вчера в 14:40
Общество

Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с белорусской стороной по поставкам азербайджанской нефти в эту страну, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Ибрагим Ахмедов.
РИА Новости 07:41
Политика

РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии

Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
iReactor вчера в 21:20
Общество

Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом

Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Lenta.ru 08:55
Здоровье

Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри

Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Регион online вчера в 16:00
Политика

Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом

Пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов назвал публикации о российских "шпионах" в Давосе очередным вбросом и журналистской спекуляцией.
РИА Новости 09:35
Хоккей

Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода

После первого отрезка игры, россияне обыгрывают Финляндию со счетом: 3:0. Полное превосходство на хоккейной площадке, позволило трижды поразить неприятельские ворота.
ГЛАС.RU 08:25
Биатлон

Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Pravda.Ru 06:48
Шоу-бизнес

Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона

Телеканал 360° 09:52
Общество

В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов

На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Российская газета 07:15
Политика

Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
REGNUM 08:39
Футбол

Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»

Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com / gJFGVXTryl — Футбольный клуб "Сочи" (@ pfcsochi) January 21, 2020 Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы.
Реальное время 02:32
Шоу-бизнес

Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой

Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Passion.ru вчера в 13:57
Авто

Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage

Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Новые автомобили 19 января в 23:04
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru вчера в 05:44
Политика

Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле

Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
РИА Новости 03:55
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката

ToDay News Ufa 19 января в 23:17
Игры

Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam до выхода Half-Life: Alyx

Актуальные Новости 07:22
Политика

Трамп не знал, что Индия и Китай граничат друг с другом

В ходе личной встречи Трамп заявил Моди, что Индия не граничит с Китаем.
Российская газета 03:08
Политика

Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа

Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
РИА Новости 06:37
Армия и оружие

В Донецке застрелили офицера спецназа ДНР

REGNUM 03:01
Кино

Русское название фильма с Рэдклиффом выберут пользователи «ВКонтакте»

Телеканал 360° вчера в 12:57
Как работают Яндекс.Новости?
Главное