Экономика
News.ruБанкам могут запретить антиотмывочные тарифы
Законопроект, запрещающий банкам взимать заградительные комиссии под предлогом борьбы с отмыванием денег, внесут в Госдуму в ближайшее время.
Читать в источнике
Оценить28
с чего всё началось
Практика установления повышенных комиссий под видом борьбы с отмыванием доходов не предусмотрена законодательством, говорится в пояснительной записке. А «явно дискриминационные тарифы» банки вводят, применяя рекомендации ЦБ по борьбе с отмывочными схемами.Коммерсантъ19 января в 17:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Банкам могут запретить применять «антиотмывочные» тарифы при денежных переводах
Парламентская газета08:22
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе
Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе.
Политика
Вероника Скворцова уйдет с поста главы Минздрава
Вероника Скворцова была назначена министром здравоохранения в 2012 году, до этого с 2008 года она занимала должность замминистра здравоохранения и соцразвития.
Общество
Доступ к сайтам госуслуг и органов власти с марта станет бесплатным
С первого марта интернет-провайдеры перестанут брать плату за трафик при посещении портала госуслуг и сайтов всех органов власти в стране.
Происшествия
Уволен новосибирский сотрудник ДПС, заливший виски в автомобиль
В Новосибирской области сотрудника ДПС уволили после разошедшегося по социальным сетям видеоролика.
Кино
Empire опубликовал список лучших фильмов XXI века
Общество
В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт
Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Политика
Медведев отписался от правительства в Instagram после отставки
Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев отписался от аккаунта правительства в Instagram.
Футбол
«Реал» скупает бразильские таланты. Новый Кака за 30 миллионов
Madrid. pic.twitter.com/3jvlhtwSZV — OptaJavier (@OptaJavier) January 20, 2020 30 миллионов — это совершенно нормально даже для самого результативного игрока чемпионата Бразилии, рожденного в 2001 году.
Общество
Госнефтекомпания Азербайджана ведет переговоры с белорусской стороной
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) ведет переговоры с белорусской стороной по поставкам азербайджанской нефти в эту страну, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Ибрагим Ахмедов.
Политика
РФ предоставила СБ ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
Российская сторона на заседании Совета безопасности ООН предоставила доказательства инсценировки применения химического оружия в сирийской Думе в 2018 году.
Общество
Скабеева прокомментировала идею Володина наказать Водонаеву штрафом
Ведущая телеканала «Россия 1» Ольга Скабеева предположила, что в ближайшее время в Instagram-аккаунте Алены Водонаевой появится больше рекламы, доходы от которой покроют штраф за оскорбление россиян.
Здоровье
Умер член нижегородской семьи с редкой патологией Фабри
Ранее «Регион Online» писал, что в Нижегородской области семья умирает от редкой патологии Фабри.
Политика
Посольство назвало публикации о российских «шпионах» в Давосе вбросом
Пресс-секретарь посольства России в Берне Станислав Смирнов назвал публикации о российских "шпионах" в Давосе очередным вбросом и журналистской спекуляцией.
Хоккей
Сборная России обыгрывает Финляндию после первого периода
После первого отрезка игры, россияне обыгрывают Финляндию со счетом: 3:0. Полное превосходство на хоккейной площадке, позволило трижды поразить неприятельские ворота.
Биатлон
Анфиса Резцова раскритиковала тренеров сборной России по биатлону
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренеров сборной России по биатлону.
Шоу-бизнес
Оззи Осборну диагностировали болезнь Паркинсона
Общество
В Дагестане женщинам запретили посещать один из бассейнов
На сайте "Анжи Арена" сообщается, что спорткомплекс является одной из достопримечательностей республики, а открывшийся в июне прошлого года бассейн - самый большой плавательный центр на Северном Кавказе.
Политика
Комитет рекомендовал Госдуме поддержать поправки в Конституцию
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о поправках в Конституцию, передает корреспондент ИА REGNUM 21 января.
Футбол
Александр Кокорин на правах аренды перешел в «Сочи»
Александр Кокорин на правах аренды будет выступать за "Сочи" до конца сезона РПЛ 2019/20. pic.twitter.com / gJFGVXTryl — Футбольный клуб "Сочи" (@ pfcsochi) January 21, 2020 Напомним, Кокорин, его брат Кирилл, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух драк в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Плюс-сайз модель Эшли Грэм впервые стала мамой
Малыш появился на свет 18 января. 31-летняя плюс-сайз модель Эшли Грэм и ее супруг Джастин Эрвин стали родителями.
Авто
Новый Honda Breeze оказался популярнее Kia Sportage
Компания Honda начала продажи нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре прошлого года.
Происшествия
Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына
Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о смене власти в Венесуэле
Заявления госсекретаря США Майка Помпео о смене власти в Венесуэле можно расценивать как признание в реализации Вашингтоном "кампаний по дестабилизации ситуации в суверенных государствах", считает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером американского проката
Игры
Коллекция Half-Life может стать бесплатной в Steam до выхода Half-Life: Alyx
Политика
Трамп не знал, что Индия и Китай граничат друг с другом
В ходе личной встречи Трамп заявил Моди, что Индия не граничит с Китаем.
Политика
Иранский депутат предложил три миллиона долларов за голову Трампа
Иранский депутат Ахмад Хамзе предложил заплатить за голову американского президента Дональда Трампа три миллиона долларов.
Кино