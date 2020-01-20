Общество

КоммерсантъКоммерсантъБанкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, инициативу уже одобрил ЦБ.
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с чего всё началось

Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Известиявчера в 16:01

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СМИ: В России могут запретить комиссию за платежи по ЖКХ

RT на русскомвчера в 22:39

СМИ: проект об отмене комиссий за платежи по ЖКХ внесут в ГД до марта

РИА Новостивчера в 21:04

Комиссия банков по платежкам за ЖКХ будет отменена

URA.Ruвчера в 18:28

Депутаты решили запретить банкам брать комиссию за платежи по ЖКХ

РБКвчера в 19:56

Банкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

Коммерсантъвчера в 20:20

«Известия»: законопроект о запрете взимать комиссию при платежах за ЖКУ внесут в Госдуму

ТАССвчера в 18:17

Комиссию по платежкам за ЖКХ в России предложили отменить

Известиявчера в 18:42
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Футбол

Глава украинского клуба объяснил, почему выгнал игрока за поездку в РФ

Президент украинского футбольного клуба "Агробизнес" Олег Собуцкий объяснил причины расторжения контракта с игроком, посетившим Россию.
РИА Новости вчера в 06:09
Происшествия

В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

В результате прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в Перми погибли четыре человека, еще трое госпитализированы с ожогами.
BFM.ru вчера в 22:57
Экономика

СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги

Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
РИА Новости вчера в 14:02
Общество

Участник команды КВН «Город Пятигорск» умер из-за рака

Независимый публицист вчера в 22:38
Здоровье

Первый случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Южной Корее

Первый случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, подтвержден в Южной Корее.
Интерфакс 00:25
Политика

Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле

Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
РИА Новости вчера в 17:10
Происшествия

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в Индонезии на северном побережье острова Новая Гвинея, сообщает Геологическая служба США (USGS).
РИА Новости 18 января в 12:10
Политика

РБК: голосование по поправкам в Конституцию может пройти 12 апреля

Наиболее вероятной датой проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию в Кремле называют 12 апреля, сообщает РБК со ссылкой на три источника, близких к администрации президента.
Коммерсантъ 00:53
Происшествия

При столкновении машины и поезда в Подмосковье погибли два человека

Два человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля и поезда в Московской области, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
РБК 00:23
Гаджеты

Xiaomi урезала цену на самый дорогой Redmi K20 Pro Premium

Компания Xiaomi существенно снизила цену на самую дорогую версию смартфона Redmi K20 Pro Premium.
iXBT.com вчера в 18:17
Политика

Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
Профиль вчера в 15:34
Космос

Шесть летящих призраков обнаружили астрономы в центре нашей галактики

Все, словно планеты некой циклопической системы, вращаются вокруг гигантской черной дыры Стрелец A* (Sagittarius A*), расположенной в центре Млечного пути.
Комсомольская правда 17 января в 09:50
Фигурное катание

Загитова показала поклонникам необычное детское фото

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала поклонникам, как выглядела в младенчестве.
АБН вчера в 09:12
Космос

На небе нашли девять источников фотонов экстремальных энергий

Оказалось, что фотоны с энергией выше 56 тераэлектронвольт приходят от девяти источников, а три из них видны на энергиях выше 100 тераэлектронвольт.
N+1 17 января в 06:40
Происшествия

Боксер Лебедев прокомментировал драку охранника с подростком в ТЦ

Российский боксер Денис Лебедев прокомментировал телеканалу РЕН ТВ видео, на котором охранник торгового центра «МЕГА Химки» избил подростка, разнимая драку посетителей.
Известия 18 января в 17:17
Экономика

ЦБ отозвал лицензию у столичного ПФС-банка

ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Промышленно-финансовое сотрудничество» (ПФС-банк), сообщается на сайте регулятора 17 января.
Известия 17 января в 00:58
Космос

Для развёртывания спутниковой системы «Сфера» понадобится 148 ракет

RT на русском вчера в 20:03
Происшествия

В центре Киева митингующих антифашистов закидали петардами

В центре Киева полиция задержала 11 человек, напавших на антифашистов.
Российская газета вчера в 18:14
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

REGNUM 00:29
Происшествия

Главу МВД Коми арестовали на два месяца

REGNUM 17 января в 12:20
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Кино

Фильм «Паразиты» получил премию Гильдии киноактеров США

Исполнителя главной роли в фильме «Ирландец» Роберта Де Ниро отметили на SAG Awards премией за вклад в профессию.
Телеканал 360° 00:38
Политика

Соловьев оценил заявление Тимошенко о ликвидации Украины

URA.Ru вчера в 09:56
Здоровье

«Росконтроль» нашел опасные транс-изомеры в вафельных тортах

В первую очередь эксперты проверили состав глазури — высокое содержание транс-изомеров жирных кислот в ней повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, и поэтому регламентируется, отмечается на сайте «Росконтроля» 20 января.
Известия 00:43
Экономика

У Центрального рынка на Цветном бульваре сменился владелец

Gremm Group Михаила Горяинова продала один из своих ключевых активов – Центральный рынок на 4700 кв. м на Цветном бульваре.
Ведомости 18 января в 07:09
Армия и оружие

30 лет назад в Баку были введены советские войска

Газета.Ru 00:39
Футбол

Генсек РФС выступил против возможного расширения РПЛ

Возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) вряд ли решит имеющиеся у лиги проблемы, заявил в интервью «РИА Новости» генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев.
Коммерсантъ 00:22
Происшествия

Московский школьник избил учительницу из-за наушников

Газета.Ru 17 января в 10:13
Авто

Названы 10 самых непопулярных кроссоверов в России

Автоновости дня вчера в 05:41
Общество

Первый полет американского беспилотника «Гремлин» сняли на видео

Американская компания Dynetics, которая при поддержке Пентагона работает над программой Gremlins ("Гремлины"), показала первый полет нового беспилотника X-61А.
РЕН ТВ вчера в 05:28
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Сергей Иванович Неверов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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