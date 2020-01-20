Общество

КоммерсантъКоммерсантъБанкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, инициативу уже одобрил ЦБ.
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Сергей Неверов
Первый вариант - вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей, второй - внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе.
— Сергей Неверов, российский политикТК Звезда 19:27
с чего всё началось

Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
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