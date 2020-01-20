Общество
КоммерсантъБанкам могут запретить брать комиссию за платежи по ЖКХ
До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект о запрете для банков брать комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ), сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» Сергей Неверов. По его словам, инициативу уже одобрил ЦБ.
Читать в источнике
Оценить282
Первый вариант - вносить правки в Жилищный кодекс с установлением запрета взимать комиссию с коммунальных платежей, второй - внести изменения с установлением такого запрета в несколько законодательных актов, в том числе закон о банках, о национальной платежной системе.
— Сергей Неверов, российский политикТК Звезда 19:27
с чего всё началось
Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.Известия16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7048 источников, обновлено в 23:29, Ашберн
Футбол
Шюррле — о Федуне: прикольный, весёлый мужчина. Но главное – хороший владелец клуба
Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле поделился мнением о владельце клуба Леониде Федуне.
Политика
Дочь Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова высказалась о «конкретном беспределе» в России, идущем, по ее мнению, от правоохранительных органов.
Политика
Макрон пригласил «потерявшегося» Путина фотографироваться в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон растерялись из-за того, что российский лидер Владимир Путин задержался перед церемонией фотографирования на конференции по Ливии в Берлине.
Кино
«Паразиты» получили главную премию Гильдии киноактеров США
Отмечается, что комедийно-драматический фильм южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо получил премию за лучший актерский состав в игровом кино.
Политика
Зеленский: Путин понимает нашу позицию
По словам президента Украины Владимира Зеленского, российский лидер Владимир Путин понимает его позицию о том, что Украина является независимым государством.
Здоровье
Врач рассказала об опасности минеральной воды
Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала o случаях, когда минеральная вода может нанести вред здоровью и стать причиной заболеваний.
Происшествия
В отеле Перми четыре человека погибли из-за прорыва трубы
Трубу с горячей водой прорвало в одном из отелей Перми. В результате ЧП от полученных ожогов скончались четыре человека.
Общество
США могут ужесточить выдачу виз для приезжающих рожать туристок
Соединенные Штаты намерены ужесточить правила выдачи виз для женщин, которые едут в страну рожать с целью автоматического получения ребенком гражданства.
Общество
России вернут долги за военную технику
России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Политика
Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии
Россия считает итоги состоявшейся в Берлине Международной конференции по Ливии полезными, сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент RNS.
Общество
СМИ раскрыли источники доходов Мишустина и его супруги
Газета "Коммерсант" рассказала об источниках доходов премьер-министра Михаила Мишустина и его супруги.
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
Общество
Новый глава ФНС назвал ключевую задачу в работе с бизнесом
Ключевая задача ФНС — не собрать больше налогов, а «обелить рынок», заявил в интервью «Ведомостям» Даниил Егоров, сменивший на посту главы налоговой службы Михаила Мишустина.
Культура
BTS впервые выступят с «Black Swan» на американском шоу
BTS уже давно стали любимыми гостями на различных американских телевизионных шоу.
Политика
Путин высказался против бессрочного пребывания президента у власти
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге в ходе общения с ветеранами Великой Отечественной войны выразил мнение, что не стоит возвращаться к практике бессрочного пребывания у власти главы государства.
Спорт
Сборная России остается второй в зачете юношеской Олимпиады
Общество
Меган Маркл и принц Гарри лишатся королевских титулов
Букингемский дворец заявил, что принц Гарри и Меган Маркл перестанут быть рабочими членами королевской семьи, когда новые договоренности вступят в силу весной 2020 года.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство
Росздравнадзор изымает из обращения популярное лекарство. Он повышает температуру тела до 40°С и развивает лихорадку.
Шоу-бизнес
300 тысяч рублей предложили Дане Борисовой за секс
Все началось с публикации в Сети интимных переписок даны с мужчинами. В них девушка предлагала провести с ней ночь за деньги.
Происшествия
В Свердловской области перевернулся ехавший с выставки собак автобус
В Свердловской области микроавтобус, который возвращался с выставки собак из Екатеринбурга в Казань, вылетел в кювет и перевернулся.
Экономика
Аналитики назвали средний размер долга россиян перед банками
Личный долг среднестатистического россиянина банкам по итогам 2019 года вырос почти на 11% и составил 249 тыс. рублей.
Политика
Премьер Британии назвал Путину условие нормализации отношений
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту России Владимиру Путину, что позиция Великобритании по инциденту в Солсбери не изменилась и что нормализации отношений не будет, пока Россия не прекратит свою "дестабилизирующую деятельность", говорится в переданном в РИА Новости заявлении официального представителя канцелярии британского премьера.
Футбол
Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке «Зенита»
Пресс-служба петербургского «Зенита» показала, как нападающий команды Александр Кокорин забил гол ударом через себя на тренировке клуба.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Президенту Украины Владимиру Зеленскому отказали в праве выступить в Израиле на форуме память холокоста, который посвящен 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря Аушвиц.
Происшествия
Поезд протаранил автомобиль в Подмосковье
В Подмосковье на переезде железной дороги Москва — Рязань поезд протаранил легковой автомобиль. В результате ДТП погибли два человека.
Кино
Магаданский актер сыграет тренера в фильме про Елену Вяльбе
Здоровье
Нарколог сказал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить
Российский врач-нарколог Владимир Нужный проинформировал, как отличить алкоголика от простого любителя выпить.