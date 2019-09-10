Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.

с чего всё началось

Сегодня, 10 сентября 2019 года, стало известно, что банкам разрешили реструктурировать розничные кредиты без увеличения резервов, если долговая нагрузка заёмщиков снизится из-за реструктуризации. Центробанк РФ внёс соответствующие изменения в свои указания, сообщают «Известия».

Политика Путин предложил кандидатуры на пост главы Крыма Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.

Политика Кремль подтвердил работу шпиона в администрации президента По данным СМИ, шпионом может быть сотрудник аппарата правительства РФ Олег Смоленков, исчезнувший вместе с семьей два года назад.

Политика Верховная рада приняла закон об импичменте президента Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.

Общество В Екатеринбурге изменили правила опросов перед выбором места под храм Депутаты городской думы Екатеринбурга, где должны выбрать площадку под строительство храма святой Екатерины, на заседании во вторник изменили правила проведения опросов.

Политика США допускают введение санкций против «Роснефти» В Вашингтоне допустили введение санкций против "Роснефти" из-за закупок венесуэльской нефти, заявил в ходе телефонного брифинга спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.

Политика Почти 30 генералов и полковников уволил Путин От должности был освобождены почти 30 генералов и полковников, занимавших высшие руководящие посты в правоохранительных органах, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Экономика Повышение утильсбора на автомобили детально обсуждается в кабмине Повышение ставки утилизационного сбора на 80-100% на автомобили с 1 января детально обсуждается в правительстве РФ.

Финансы У России не осталось чистого госдолга Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Происшествия Гендиректора «Дождя» допросили в СК Генеральный директор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева сообщила, что ее допрос в главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ касался освещения акции 27 июля в Москве, а также финансирования телеканала.

Шоу-бизнес Дима Билан извинился за то, что выступил в Самаре пьяным Дима Билан извинился перед самарцами, пообещал провести открытый концерт в Самаре, подарить городу детскую площадку и медицинский аппарат для лечения детей Певец Дима Билан принёс извинения жителям Самары за то, что выступал на Дне города, будучи нетрезвым.

Футбол Бердыев прокомментировал информацию о переговорах со «Спартаком» Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг информацию о переговорах со «Спартаком».

Политика Сенцов собрался вернуться в Крым на танках Сенцов заявил, что в Крым приедет только на танках, при этом оговорившись, что его слова не стоит воспринимать буквально.

Политика Британский парламент отверг просьбу Джонсона о досрочных выборах Палата общин британского парламента отклонила предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении внеочередных выборов.

Политика Парламент Эстонии не поддержал перевод школ на эстонский язык Рийгикогу (парламент) Эстонии во вторник не поддержал предложение о переходе на единую эстоноязычную систему образования.

Общество Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.

Авто Land Rover представил новый Defender Компания Land Rover официально представила на Франкфуртском автосалоне 10 августа новый внедорожник Defender.

Технологии Stellar запустил Airdrop на 2 млрд XLM Фонд развития Stellar планирует раздать пользователям мессенджера Keybase 2 млрд XLM, что на сегодня составляет около $119 млн.

Политика Песков сравнил скорость расследования в отношении оппозиции и полиции Перекоса в скорости расследования дел против активистов и полицейскими, которые допустили нарушения, нет, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Финансы ЦБ предложил расширить свой контроль за долгами населения Банк России предложил наделить его новыми полномочиями по контролю за долгами населения, в частности, возможностью вводить прямые ограничения на выдачу займов.

Общество В Госдуме предложили установить новый выходной для православных Авторы законопроекта считают, что "установление нового праздничного дня Светлого пасхального понедельника" будет данью уважения к историческим традициям православного общества страны.

Финансы Официальный курс евро снизился на 56 копеек Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, снизился на 55,83 копейки - до 72,33 рубля, курс доллара уменьшился на 42,83 копейки - до 65,5698 рубля, следует из данных Банка России.

Футбол Клубы Серии А установили рекорд по выплатам зарплат В списке команд с самыми высокими зарплатами «Ювентус» лидирует с отрывом. Туринский клуб выплатит € 294 млн.

Политика Порошенко не придет во вторник на допрос Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет во вторник на допрос в Государственное бюро расследований из-за работы в Верховной раде, заявил журналистам его адвокат Игорь Головань.