Экономика

СаминвесторСаминвесторБанкам разрешили реструктурировать кредиты без резервов

Сегодня, 10 сентября 2019 года, стало известно, что банкам разрешили реструктурировать розничные кредиты без увеличения резервов, если долговая нагрузка заёмщиков снизится из-за реструктуризации. Центробанк РФ внёс соответствующие изменения в свои указания, сообщают «Известия».
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с чего всё началось

Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще

Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.
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Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще

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