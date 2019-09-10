Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.

Займи с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще

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