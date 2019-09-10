Финансы
ИзвестияЗайми с собой: реструктуризация для закредитованных станет проще
Банкам разрешили не пересчитывать в худшую сторону показатель долговой нагрузки (ПДН) заемщиков в случае, если при реструктуризации кредита их положение улучшается. Регулятор внес соответствующие изменения в свои указания, рассказали «Известиям» в его пресс-службе.
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Банки получили возможность не пересчитывать показатель долговой нагрузки для заемщиков
Коммерсантъвчера в 23:49
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Один человек погиб в результате пожара в гостинице в Сочи
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Знаменитый актер Эдди Мерфи встретился с исполнительницей роли «золотого ребенка» в одноименной картине 1986 года спустя 33 года.
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В Екатеринбурге полиция ищет жертв медиков-мошенников из Global Med
Для объективного и всестороннего расследования уголовного дела сотрудники полиции просят всех, кто мог пострадать от противоправных действий представителей указанного медицинского центра, обратиться в кабинет № 440 следственной части УМВД России по городу Екатеринбургу по телефону (343) 294-14-96.
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Высокопоставленным осведомителем ЦРУ, который работал в российском руководстве и был вывезен из России в результате спецоперации 2017 года, мог быть Олег Смоленков, сотрудник администрации президента, который пропал в 2017 году после выезда на отдых в Черногорию с семьей.
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Определено местонахождение эвакуированного из России шпиона США
Предполагаемый американский шпион Олег Смоленков, которого эвакуировали из России после встречи президента США Дональда Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, может находиться в городе Стаффорд (штат Виргиния).
Lenta.ru вчера в 19:10
Армия и оружие
Северная Корея вновь запустила неопознанные снаряды
Два неопознанных снаряда были запущены с территории Северной Кореи во вторник, 10 сентября.
Lenta.ru вчера в 23:23
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Клип Тимати и Гуфа о Москве набрал миллион дизлайков на Youtube
Совместный клип рэперов Тимати и Гуфа «Москва» собрал на Youtube более 1 млн дизлайков и 61 000 лайков (на момент публикации материала).
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Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Общество
В России из-за роботов работу могут потерять более 20 млн человек
Отмечается, что рискам цифровизации и автоматизации могут быть подвержены 20,1 млн работников, а решить эту проблемы, скорее всего, можно будет с помощью введения налога на роботов.
REGNUM 00:20
Футбол
Сборная России обыграла Казахстан благодаря голу Фернандеса
Единственный гол в матче на 89-й минуте забил защитник сборной России Марио Фернандес после навеса Александра Головина со штрафного.
REGNUM 00:17
Футбол
Рамос хочет видеть Погба в «Реале»
Защитник мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамос выразил надежду, что полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба присоединится к столичной команде.
Газета.Ru 01:20
Технологии
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Общество
Опубликован рейтинг городов России с самыми красивыми девушками
В День красоты, который отмечается 9 сентября, туристический сайт о путешествиях по России опубликовал рейтинг городов страны, где живут самые красивые девушки.
Газета.Ru вчера в 13:25
Финансы
Чистый государственный долг России стал отрицательным
У России не осталось чистого государственного долга. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 00:16
Политика
Шойгу и Лавров ответили на слова главы Пентагона о поведении России
Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Россия побудет пока «ненормальной», сообщает «РИА Новости».
РБК вчера в 21:10
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Абрахам: «Мама была вся в слезах из-за расистских оскорблений в мой адрес»
Форвард «Челси» Тэмми Абрахам рассказал, что его мама очень сильно переживала из-за расистских оскорблений в адрес сына.
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Цены на нефть марки Brent поднялись выше отметки $63 за баррель. Об этом сообщают РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 20:49
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В ФБК заявили об обысках в штабах Навального в Самаре, Уфе и Перми
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Экономика
В чем главные преимущества кассетных подшипников
Оценив преимущества кассетных подшипников, Китайские железные дороги перешли на их использование в рекордно короткие сроки – в течение трех лет.
Дни.ру вчера в 16:05
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Миллер рассказал об условиях 25% скидки на газ для Украины
Поставки газа Украине по прямому контракту являются главным вопросом двусторонних переговоров стран, при этом цена для украинского рынка может быть ниже на 25%.
ТАСС вчера в 08:06
Кино
Российский фильм «Дылда» показали на кинофестивале в Торонто
Российский фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова представили на международном кинофестивале в Торонто, который проходит с 5 по 15 сентября.
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Трамп ответил критикам его волос
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Госбезопасность Латвии проверит в Риге магазин одежды от Тимати
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В Тюмени срочно расселяют аварийный дом
Сегодня на комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций при администрации города Тюмени было принято решение о признании режима ЧС и расселения многоквартирного жилого дома по ул. Ставропольская, 1. В 19.00 в актовом зале школы № 69 состоялось собрание представителей администрации, МЧС, управы Калининского района с жителями дома.
ТюменьPRO вчера в 13:58
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Цхинвал опубликовал грузинский «секретный документ» по Южной Осетии
Цхинвал опубликовал "секретный документ" Службы государственной безопасности Грузии, в котором возвращение Южной Осетии является "ближайшей задачей" Тбилиси.
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Минпромторг предложил повысить ставку утилизационного сбора с 1 января
Минпромторг предложил существенно повысить ставку утилизационного сбора на автомобили с 1 января, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
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