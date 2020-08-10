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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

В качестве эквайеров (организаций, обеспечивающих техническую возможность приема карт), как правило, выступают банки. За свои услуги они берут комиссию, большая часть которой впоследствии выплачивается выпустившему карту банку (эмитенту) за возможность определить остаток на счете покупателя.В источнике
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ТАСС

ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий

ТАССвчера в 10:09
Банки.ру

ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках

Банки.рувчера в 12:05
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение о прекращении действия ограничений комиссии за эквайринг, введенных на период пандемии

Финмаркетвчера в 11:38
Городовой

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Городовойвчера в 11:01
Парламентская газета

Центробанк отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий

Парламентская газетавчера в 10:40
Rambler News Service

ЦБ отказался продлевать ограничение размера комиссий за эквайринг

Rambler News Serviceвчера в 10:13
Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Lenta.ruвчера в 12:52

Эпидемиолог не исключает второй волны коронавируса осенью

Доктор медицинских наук, эпидемиолог и эксперт в сфере контроля и профилактики вирусных инфекций Михаил Фаворов прогнозирует, что осенью в мире стоит ожидать второй волны коронавирусной инфекции.
ПРАЙМвчера в 03:35
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Урал — Динамо 0:2

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Лидер Филиппин заявил о готовности лично испытать вакцину из России

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RT на русскомвчера в 14:19
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