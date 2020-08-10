Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

В качестве эквайеров (организаций, обеспечивающих техническую возможность приема карт), как правило, выступают банки. За свои услуги они берут комиссию, большая часть которой впоследствии выплачивается выпустившему карту банку (эмитенту) за возможность определить остаток на счете покупателя.