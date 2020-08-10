Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Мера должна была действовать до 30 сентября. Решение объяснялось необходимостью снизить стоимость товаров и услуг, но обернулось стремлением банков повышать другие комиссии и сборы. Эквайрингом называется прием банковских карт в магазинах и предприятиях сферы услуг (в том числе в интернете).