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Lenta.ru
Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Мера должна была действовать до 30 сентября. Решение объяснялось необходимостью снизить стоимость товаров и услуг, но обернулось стремлением банков повышать другие комиссии и сборы. Эквайрингом называется прием банковских карт в магазинах и предприятиях сферы услуг (в том числе в интернете).В источнике
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Rambler News Service

ЦБ отказался продлевать ограничение размера комиссий за эквайринг

Rambler News Serviceвчера в 10:13
Банки.ру

ЦБ решил прекратить действие ограничений по размеру эквайринговой комиссии при онлайн-покупках

Банки.рувчера в 12:05
Финмаркет

ЦБ РФ принял решение о прекращении действия ограничений комиссии за эквайринг, введенных на период пандемии

Финмаркетвчера в 11:38
Городовой

ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Городовойвчера в 11:01
Парламентская газета

Центробанк отменил ограничения на размер эквайринговых комиссий

Парламентская газетавчера в 10:40
Lenta.ru

Банкам разрешили зарабатывать на россиянах больше

Lenta.ruвчера в 12:52
ТАСС

ЦБ отменил введенные на время пандемии ограничения на размер эквайринговых комиссий

ТАССвчера в 10:09

Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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Банки протестируют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей, при котором деньги будут автоматически списываться с банковского счета по запросу получателя, рассказала РБК гендиректор ассоциации «Финтех» (АФТ) Татьяна Жаркова.
Ведомостивчера в 02:48
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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Власти Украины обсудили резкий рост смертности от коронавируса

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM Согласно информации пресс-службы офиса президента, на совещании было заявлено, что если на Украине ежесуточно будет фиксироваться более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40 − 50 в день.
REGNUMвчера в 09:54
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Пушков объяснил причину борьбы Германии и США за «Северный поток — 2»

Ранее немецкое издание писало о том, что Европа столкнулась с дилеммой из-за строительства «Северного потока — 2». По словам журналистов, Германия призывает ввести контрсанкции против США, однако у Берлина не хватает решительности на такие действия.
Lenta.ru23:35
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В США одобрили высылку дипломатов РФ из Словакии

Вашингтон, 11 августа 2020, 03:48 — REGNUM Американские власти приветствуют действия Словакии, которая выслала российских дипломатов со своей территории, сообщает глава пресс-службы госдепа США Морган Ортэгус на своей странице в Twitter.
REGNUM20:48
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Bentley представит инновационный электрокар к 2026 году

Компания должна будет интегрировать модуль в инновационное авто, провести испытания и настройку. электрокар Разработка с участием Bentley превосходит новейшие характеристики современных двигателей, что обеспечивает экономическую эффективность и экологичность будущих электрокаров.
МИР 248 августа в 22:02
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