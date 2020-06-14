Экономика

СургутИнтерНовостиСургутИнтерНовости«Банковский роуминг» в России отменен

Закон об отмене «банковского роуминга» был принят Госдумой в третьем чтении в декабре 2019 года, впоследствии он был одобрен в Совете Федерации, вступил в силу документ 14 июня. Его цель – устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг.
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В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга»

Известия13 июня в 23:17

Власти Японии решили сократить комиссию за переводы между банками

ИА Красная Весна09:08

Юристы дали советы на случай сохранения «банковского роуминга»

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РИА Новости14 июня в 02:24

Банковский роуминг отменен в России

Deita.ru06:37

В России отменили «банковский роуминг»

ТАСС13 июня в 17:02

В России отменен «банковский роуминг»

Российская газета13 июня в 17:00
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Экономика

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В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
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Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне

Сезон-2019/20 Лиги Европы завершится в формате «Финала восьми» в городах Германии с 10 по 21 августа.
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В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»

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Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.
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Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
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Армия и оружие

В Севастополе пройдёт первая репетиция парада Победы

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.
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В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу

RT на русском 09:18
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"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.
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Армия и оружие

Американские беспилотники MQ-9 временно разместят в Эстонии

Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper будут впервые переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии.
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Экономика

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