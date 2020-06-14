Экономика
СургутИнтерНовости«Банковский роуминг» в России отменен
Закон об отмене «банковского роуминга» был принят Госдумой в третьем чтении в декабре 2019 года, впоследствии он был одобрен в Совете Федерации, вступил в силу документ 14 июня. Его цель – устранение межрегиональной дискриминации потребителей банковских услуг.
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Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями до конца лета
Мосбиржа до конца лета рассчитывает запустить торги акциями 25-30 иностранных эмитентов, входящих в индекс S&P 500, а к концу года предложит 50 наиболее ликвидных ценных бумаг иностранных компаний.
Российская газета 09:37
Финансы
Фондовые индексы США выросли после заявления ФРС
Американские фондовые индексы начали день с понижением, но затем резко развернулись вверх после того, как Федеральная резервная система просигнализировала о новых мерах, направленных на поддержку рынков в условиях пандемии короновируса.
ПРАЙМ вчера в 20:25
Общество
Соблюдение дистанции на летних верандах Москвы проверят квадрокоптеры
Посетители должны будут носить маски и перчатки, как и в любом общественном месте — масочный режим сохраняется с 12 июня.
Известия 07:56
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 10:29
Происшествия
Обнародовано видео ссоры аспирантки Ещенко с историком Соколовым
В социальных сетях и на видеохостингах появилась видеозапись ссоры аспирантки Анастасии Ещенко с историком Олегом Соколовым.
Российская газета 04:05
Транспорт
В Москве предложили сдвинуть начало рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям скорректировать режим работы, чтобы горожанам было проще соблюдать дистанцию в общественном транспорте.
Российская газета 05:01
Футбол
Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне
Сезон-2019/20 Лиги Европы завершится в формате «Финала восьми» в городах Германии с 10 по 21 августа.
Metaratings вчера в 14:30
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40
Шоу-бизнес
Бабкина рассказала о романе с Розенбаумом
Рамблер 06:48
Общество
Аскеров заступился за ведущего «Что? Где? Когда?» после скандала
Ситуация сложилась следующим образом: ведущий спросил, для чего иногда в салоне самолетов оставляют красные карточки.
RuNews24.ru 09:09
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 10:05
Армия и оружие
В Севастополе пройдёт первая репетиция парада Победы
Ранее президент России Владимир Путин на совещании с министром обороны Сергеем Шойгу объявил, что Парад Победы пройдет 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся исторический парад победителей.
ForPost 05:31
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана начали пересекать границу
RT на русском 09:18
Энергетика
Brent подешевела до $37,65 за баррель
К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс вчера в 01:40
Здоровье
На Ванкорском месторождении у работников обнаружили коронавирус
Городские новости. Красноярск 08:36
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Общество
В Москве выпущено штормовое предупреждение из-за жары
Штормовое предупреждение в связи с аномальной жарой выпущено в Москве, где в ближайшее время температура достигнет 30-31 градуса выше нуля.
ТАСС 07:59
Политика
МИД РФ направил Киеву ноту протеста в связи с русофобской акцией
"В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины", - говорится в заявлении.
РЕН ТВ вчера в 15:49
Политика
Лукашенко призвал не отдать Белоруссию «разгильдяям»
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что по итогам нынешних президентских выборов главное не отдать страну "разгильдяям" и не "потерять" ее.
РИА Новости 10:22
Шоу-бизнес
Тимати назвал Собчак «животным» за насмешку про изнасилование
Тимати отметил, что много знает о светской львице интересного что может рано или поздно рассказать публике.
Вестник вчера в 05:45
Армия и оружие
Американские беспилотники MQ-9 временно разместят в Эстонии
Разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты ВВС США MQ-9 Reaper будут впервые переброшены на авиабазу Эмари в Эстонии.
Известия 09:04
Экономика
Кабмин выступил за скорейшее принятие закона о криптовалюте
Правительство РФ высказалось за скорейшее принятие законопроекта «о цифровых финансовых активах», эту позицию также поддерживает бизнес, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
РБК 10:16
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Происшествия
Соловьев осудил заявление театра «Современник» о ДТП с Ефремовым
URA.Ru вчера в 18:10
Происшествия
Крупное ДТП под Челябинском: двое погибли, семеро пострадали
Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 16:15 — REGNUM В Челябинской области на трассе М-5 в результате столкновения грузовика и пяти автомобилей погибли два человека.
REGNUM 09:15
Культура
Морозов придумал, как спасти Ульяновскую филармонию
В начале марта редакция 73online.ru начала кампанию по спасению исторического здания Ульяновской областной филармонии.
Ульяновск онлайн 08:28
Фигурное катание
Стало известно о беременности Липницкой
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Юлия Липницкая ждет ребенка.
Lenta.ru 08:57
Гаджеты
Представлен производительный смартфон HTC U20 5G
Тайваньская компания HTC довольно неожиданно представила смартфон HTC U20 5G, который стал её первой моделью с поддержкой мобильных сетей пятого поколения.
Megaobzor.com 05:56