Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.

с чего всё началось

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ. Сегодня она составляет от 0,5 до 2 процентов от суммы платежа. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.

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