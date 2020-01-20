Общество

Российская газетаРоссийская газетаБанкам запретят брать комиссию за оплату услуг ЖКХ

До конца февраля в Госдуму будет внесен законопроект об отмене комиссии, которую банки сегодня взимают за перечисление оплаты услуг ЖКХ. Сегодня она составляет от 0,5 до 2 процентов от суммы платежа. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на главу фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергея Неверова.
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с чего всё началось

Процентная правка: комиссию по платежкам за ЖКХ предложили отменить

Банкам запретят брать дополнительную комиссию при перечислении платежей за жилищно-коммунальные услуги. Соответствующий законопроект будет внесен в парламент до начала весны, сообщил «Известиям» глава фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов.
Известиявчера в 16:01

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Госдума отменит комиссию за платежи по ЖКХ

Газета.Ru02:10

В России хотят запретить банковские комиссии за платежи по ЖКХ

РИА Новостивчера в 21:04

В Госдуме поддержали запрет на снятие комиссии за платежи по ЖКХ

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РБКвчера в 19:56

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URA.Ruвчера в 18:28

«Известия»: законопроект о запрете взимать комиссию при платежах за ЖКУ внесут в Госдуму

ТАССвчера в 18:17
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Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море

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В отеле Перми из-за прорыва трубы погибли пять человек

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BFM.ru вчера в 22:57
Общество

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REGNUM вчера в 12:21
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Овечкин во втором матче подряд отличился хет-триком

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Общество

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Известия 01:39
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Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
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Принц Гарри расстроен лишением королевского титула

Британский принц Гарри сказал, что ему очень грустно от того, что он складывает свои королевские обязанности.
Вести.Ru 01:35
Авто

Volkswagen готовит новый Golf GTI

Пока новые Гольфы только начинают поступать к клиентам, компания Volkswagen уже готовит подкрепление в виде «заряженных» GT-версий, всего их будет три бензиновый GTI (на фото), турбодизельный GTD и гибридный GTE.
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Энергетика

СМИ узнали об увеличении доли российского газа в Европе

В минувшем 2019 году совокупная доля поставок российского газа «Газпрома» и НОВАТЭКа в Европейский союз, по предварительным оценкам «Коммерсанта», составила 47,5%, поднявшись по сравнению с 2018-м на 0,8 п.п.
РБК 00:15
Гаджеты

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Анализ российского рынка смартфонов выявил громадную популярность широкоэкранных моделей среди покупателей, если еще год назад со смартфоном, диагональ которого равна 5,7 дюйма или более, уходил даже не каждый пятый клиент (17%), то теперь примерно трое из пяти (около 58%) покупателей хотят только телефон с большим экраном.
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Телеканал 360° 02:01
Происшествия

Полиция изъяла более 4,5 тыс. банок жевательного табака в Москве

По итогам проверки правоохранительные органы изъяли 4,5 тыс. банок жевательного табака.
Известия вчера в 23:20
Авто

«Нива» могла быть похожей на Mitsubishi Pajero и Toyota Land Cruiser

Не исключено, что, создавая этот макет, дизайнеры АвтоВАЗа вдохновлялись японскими внедорожниками начала 80-х – Mitsubishi Pajero L040 образца 1981 года и Toyota Land Cruiser J60.
Автоновости дня 18 января в 02:17
Армия и оружие

Снаряд вне очереди: Минобороны закупит новейшие боеприпасы

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Политика

Гончарук заявил о «негодяях и подонках» среди украинских чиновников

Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил в эфире «Украина 24», что в органах государственной власти страны работают «негодяи и подонки».
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Live24 вчера в 07:03
Политика

Группа по изменению Конституции сделала первое заявление

Сопредседатели рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ сделали совместное заявление.
Московский Комсомолец вчера в 08:43
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«Холоп» стал вторым в истории российского проката по кассовым сборам

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Общество

Ozon уволит большинство курьеров

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Экономика

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«Развитие современного и технологичного розничного бизнеса является одним из стратегических приоритетов для Газпромбанка, и его результаты за 2019 год говорят о том, что мы находимся на правильном пути, обеспечивая превосходные показатели, несмотря на тенденцию к охлаждению рынка розничных банковских услуг и высокую конкуренцию», — прокомментировал зампред правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.
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Ксения Собчак похвасталась стройными ногами на отдыхе на Мальдивах

Воскресным днём Собчак решила показаться в соблазнительной позе в пикантном наряде, сделав акцент на свои длинные стройные и обнажённые ноги.
OvideO.ru вчера в 15:30
Политика

Сербия закупила у России комплексы ПВО «Панцирь-С1»

По сообщению РИА Новости со ссылкой на источники в сфере военно-технического сотрудничества, в рамках заключенного контракта между Россией и Сербией началась реализация поставки шести комплексов ПВО «Панцирь-С1».
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Политика

Источник сообщил о смене представителя Турции на конференции по Ливии

Конференция по урегулированию в Ливии проходит в воскресенье в Берлине, на нее приглашены представители России, США, Турции, Египта, ЕС, ООН и других стран.
РИА Новости вчера в 13:09
Общество

Соловьев отреагировал на слова Водонаевой о рожающем быдле

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Происшествия

Заблудившийся житель Камчатки три дня провел на морозе

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Политика

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Основным препятствием для заключения мирного договора между Россией и Японией остаются разногласия по поводу островов Итурупа, Кунашира, Шикотана и прилегающим мелким островам, которые были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны.
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Игорь Николаев показал трогательную встречу дочерей в аэропорту Майами

Несколько часов назад в аккаунте Юлии Проскуряковой появилось видео трогательной встречи Юлии и Вероники, когда старшая дочь Игоря Николаева приехала встречать гостей в аэропорт Майами.
Летидор вчера в 06:30
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Сергей Иванович Неверов
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Руководитель фракции «Единая Россия» в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации с 9 октября 2017 года. Заместитель председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI и VII созывов с 2011 года.
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