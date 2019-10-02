Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.
Коммерсантъвчера в 19:04

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В АРБ согласились со штрафами для банков, навязывающих страховки

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Коммерсантъвчера в 19:04

Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

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СМИ: банкам запретят навязывать страховку при кредитовании

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Минфин предложил запретить банкам навязывать допуслуги

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URA.Ruвчера в 20:33

Минфин предложил запретить банкам навязывать дополнительные услуги

RT на русском02:42
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 09:34, Вашингтон
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