Экономика
Российская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Читать в источнике
Оценить51
с чего всё началось
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.Коммерсантъвчера в 19:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Гаджеты
Специалисты DxOMark впервые назвали смартфоны с лучшим звуком
DxOMark занимается тестированием камер смартфонов и фотоаппаратов.
Происшествия
Суд оштрафовал адвоката Беньяша
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила морские госиспытания
На подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" завершили морской этап государственных испытаний.
Армия и оружие
Боевики взорвали две бомбы на маршруте военной полиции России в Сирии
В провинции Деръа на юге Сирии боевики взорвали две бомбы с разницей в 20 минут на маршруте патрулирования военной полиции РФ.
Политика
Опрос показал отношение украинцев к федерализации
Свыше 60% украинцев считают, что стране не нужно федеративное устройство, больше 50% выступают против предоставления особого статуса для Донецкой и Луганской областей, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова.
Общество
Не стало космонавта Алексея Леонова
Советский космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов умер на 86-м году жизни.
Экономика
Котировки «Яндекса» упали более чем на 12%
Котировки «Яндекса» на открытии американской биржи NASDAQ упали более чем на 12%.
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Шоу-бизнес
Заворотнюк находится в состоянии сопора
Актриса Анастасия Заворотнюк, по данным СМИ, находится в состоянии сопора.
Экономика
Силуанов: Накопленные бизнесом триллионы не работают на экономику
По словам Силуанова, «деньги есть: на счетах предприятий скопилось около 30 трлн рублей, но они не работают, не идут в экономику, потому что есть определенные риски, боязнь, которая превалирует сегодня над теми уровнями доходности, которую можно получить от вложения этих средств», сообщает ТАСС.
Политика
Зеленский прокомментировал свои разговоры с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что телефонные разговоры с его российским коллегой Владимиром Путиным, являются первым шагом к урегулированию конфликта на востоке Украины.
Происшествия
Против экс-главы Челябинской области Дубровского возбуждено дело
Против экс-главы Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено дело, передает ТАСС.
Шоу-бизнес
Виктория Токарева рассказала о бурном романе с Георгием Данелией
Технологии
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Кино
Netflix выпустил полнометражное продолжение «Во все тяжкие»
На стриминговом сервисе Netflix 11 октября состоялась премьера полнометражного продолжения сериала "Во все тяжкие" — фильма "Путь: Во все тяжкие".
Армия и оружие
США перебросили стратегические бомбардировщики B-52 на учения в Европу
Соединенные Штаты перебросили стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress на базу британских ВВС Фэйрфорд, самолеты примут участие в маневрах в Европе.
Футбол
Михаил Галактионов: Думаю, результат в матче с Польшей закономерен
Что касается результата, то мы настраивались на победу. Но по тому, как складывалась игра, ничья принесла нам очко в копилку.
Театры
На сцене Казанского ТЮЗа умер актер
Как рассказали в театре РИА Новости, несмотря на трагедию, актеры доиграли спектакль. Причины смерти 42-летнего Курченкова не сообщаются.
Политика
Трамп разрешил Минфину ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит Министерству финансов ввести санкции против Турции.
Наука
Создана модель арочного моста Леонардо да Винчи
Инженерам удалось воссоздать модель арочного моста по чертежам покойного изобретателя Леонардо да Винчи.
Политика
Алиев и Пашинян разошлись во мнениях о Второй мировой войне
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Совета глав стран СНГ в Ашхабаде поспорили о трактовках исторических событий времен Второй мировой войны.
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Экономика
Триллионный долг самой богатой семьи России опровергли
Группа «Сафмар», принадлежащая бизнесмену Михаилу Гуцериеву, опровергла сообщения о том, что совокупный долг его семьи составляет один триллион рублей, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на заявление холдинга.
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
В пятницу, 11 октября, на Первом канале стартует восьмой сезон вокального шоу "Голос".
Экономика
Исполнение бюджета в 2019 году оказалось самым низким за 11 лет
За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.