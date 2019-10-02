Экономика
Российская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось
Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.Коммерсантъвчера в 19:04
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