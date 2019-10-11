Экономика
Российская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось
Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.Коммерсантъвчера в 19:04
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что переговоры США и КНР по торговле идут очень хорошо.
Комсомольская правда вчера в 18:47
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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
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Полиция совместно с ФСБ России перекрыла преступный канал вывода денег из России за рубеж.
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Российская газета 12:32
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
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Политика
В Китае создали боевую летающую тарелку
Китайские конструкторы разработали боевую летающую тарелку, которая похожа на неопознанный летающий объект (НЛО).
Газета.Ru вчера в 19:35
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США направят тысячи военных в Саудовскую Аравию
США планируют отправить тысячи военных в Саудовскую Аравию после того, как там произошла атака на нефтяные объекты 14 сентября.
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Нацбатальон «Азов» открыл огонь по украинской армии в Донбассе
Московский Комсомолец 08:50
Шоу-бизнес
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Российский актер Никита Джигурда запретил своей возлюбленной Марине Анисиной проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).
Московский Комсомолец 08:08
Шоу-бизнес
Таможенник не поверил паспортному возрасту Альбины Джанабаевой
"Парень просто не поверил, и подумал, что я лечу не по своему паспорту, а видимо по маминому" — написала актриса Сомнение сотрудника в её реальной дате рождения порадовало Джанабаеву.
SM News 10:10
Общество
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REGNUM вчера в 07:35
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Санкт-Петербург занял второе место рейтинга перспективных городов.
Российская газета 03:30
Спорт
Нагорный завоевал титул абсолютного чемпиона мира
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Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой
Экс-солистка женской поп-группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская удивила поклонников идеальной растяжкой.
Дни24 11:41
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
На 86-м году жизни скончался легендарный космонавт, дважды Герой Советского Союза Алексей Леонов.
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Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
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Минздрав объяснил зарплату медсестры в 2 900 рублей
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За первые девять месяцев текущего года федеральный бюджет потратил лишь 62,9% (12,05 трлн руб.) от уточненного плана на весь год, что стало самым низким показателем освоения средств с 2008 года, указывает РБК.
Коммерсантъ 12:56
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Российская молодежка сыграла вничью с Польшей в отборе Евро-2021
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