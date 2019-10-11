Экономика
Российская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось
Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.Коммерсантъвчера в 19:04
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Футбол
Сборная Кипра обыграла на выезде Казахстан
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«Победа» планирует взыскать расходы с «Кольцово» за задержку рейсов
Источник в авиакомпании сообщил, что два рейса перевозчика были задержаны более чем на семь часов каждый.
Культура
Косплеершу дисквалифицировали за «блэкфейс» с образом Pyke
Французскую модель Элис Ливанарт дисквалифицировали с финального этапа конкурса EuroCosplay.
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Сильнейший за последние годы тайфун приближается к Японии
По словам главы подразделения по прогнозированию японского Метеорологического агентства Ясуси Кадзихары, Hagibis сравним с тайфуном Ida (Kanagawa), обрушившимся на центральную и восточную Японию в 1958 году, в результате которого погибла 1,2 тыс. человек.
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Армия и оружие
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Кино
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Президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских подразделений в районах Золотого и Петровского в Донбассе.
Происшествия
Иранский танкер подорвали у берегов Саудовской Аравии
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Умер актер Казанского ТЮЗа Арсений Курченков
Вчера, 10 октября, в возрасте 42 лет скончался актер Казанского театра юного зрителя — Заслуженный артист республики Татарстан Арсений Курченков.
Общество
Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Как следует из документа, «если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается».
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Экономика
Набиуллина объяснила, почему банковские карты и наличные не исчезнут
Рассуждая о наличных, глава ЦБ напомнила, что в мире уже существует такое понятие, как cashless societies – безналичные общества.
Технологии
В Британии выпустили первую банковскую карту из чистого золота
В Великобритании Королевский монетный двор выпустил первую банковскую карту из чистого золота, сообщает 11 октября Daily Mail.
Происшествия
В Подмосковье найдены тела двоих стюардов
Тела двоих мужчин найдены в квартире в подмосковных Химках, сообщили "РГ" в пресс-службе регионального ГСУ СК.
Шоу-бизнес
Бывшая жена не дает Епифанцеву детей из-за оргий в его доме
Сами веселья в жилье бывшего супруга, оканчивающиеся под утро, Анастасия Веденская называет «оргиями» и удивляется возмущению Епифанцева по поводу встреч с детьми на его территории.
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Риги
Минобороны рассекретило исторические документы к 75-й годовщине освобождения Риги от немецко-фашистской оккупации.
Авто
Стало известно отношение россиян к беспилотным автомобилям
Большинство россиян (60%) не прочь использовать беспилотный автомобиль, хотя и обращают внимание на минусы этого вида транспорта.
Политика
Стрелкова оскорбил брат Чубайса
Убийцей назвал философ и социолог Игорь Чубайс экс-главу Минобороны ДНР Игоря Стрелкова.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Политика
Трамп готовит назначение Джона Салливана послом США в РФ
Президент США Дональд Трамп назначит послом США в России Джона Джозефа Салливана.
Футбол
Роберто Карлос: «Спал вместе с Роналдо чаще, чем со своей женой»
Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос рассказал о том, как проводил досуг во время своего выступления за мадридский клуб, а также о дружбе с Роналдо.
Здоровье
Под Сызранью установлен карантин из-за смертельно опасного заболевания
В Сызранском районе выявили туберкулез у коров, в связи с чем на карантин была закрыта ферма у поселка Новорепьевский.