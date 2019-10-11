Экономика
Российская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.Коммерсантъвчера в 19:04
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В Москве прооперировали ребенка с тремя ногами
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Политика
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Депутат петербургского Заксобрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева назвала делом рук организованной преступной группировки то, что происходит во Фрунзенском районе Петербурга вокруг муниципалитета МО №72, где ее партия завоевала две трети мандатов, передает корреспондент ИА REGNUM.
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Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Политика
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«Евросоюз всерьез опасается, что военная операция Турции сможет подорвать политический процесс и приведет к увеличению потока беженцев».-заявили в Брюсселе.
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Intel прекращает производство своих самых забавных процессоров
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