Экономика
Российская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось
Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.Коммерсантъвчера в 19:04
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Общество
Ушел из жизни советский космонавт Алексей Леонов
Российская газета 07:23
Театры
Актер Казанского ТЮЗа умер на сцене
На сайте театра сообщается, что в 1997 году Курченков окончил Казанское театральное училище, а в 1996 году он был приглашен в Казанский ТЮЗ, будучи еще студентом.
Ридус 14:03
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru 12:44
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Происшествия
Прощание с убитой в Саратове девочкой пройдёт 13 октября
Прощание с убитой в Саратове девятилетней девочкой пройдёт в воскресенье, 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
RT на русском 08:29
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 19%
Акции «Яндекса» на Московской бирже по состоянию на 18:23 снижаются на 19,81% — до 1 866,00 рублей за бумагу.
RT на русском 11:34
Политика
Путин: Зеленский не смог провести разведение сил в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский не смог вывести подразделения ВСУ с нынешних позиций для разведения сил в Донбассе, причиной этого могли стать действия украинских националистов, пояснил президент России Владимир Путин на заседании Совета глав СНГ.
Газета.Ru 13:29
Политика
В Кремле прокомментировали возможность изменить минские соглашения
В ходе 14-часового пресс-марафона в Киеве президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он недоволен минскими соглашениями 2015 года.
РБК 11:34
Футбол
Адиев объявил об уходе из «Ахмата» спустя 10 дней после назначения
Нева Спорт вчера в 13:53
Общество
Названы десять самых перспективных городов России по версии Forbes
Десятку российских городов (помимо столицы), развитие которых вышло за последние годы на качественно новый уровень, отобрал Forbes.
Российская газета 03:30
Шоу-бизнес
Семья Заворотнюк опровергла новости о ее состоянии
Родственники актрисы Анастасии Заворотнюк опубликовали опровержение некоторых новостей о ее состоянии, а также обнародовали фото преследующих ее семью папарацци.
Lenta.ru 12:06
Политика
Трамп выдвинул нового посла США в России
Президент США Дональд Трамп выдвинул Джона Салливана на пост нового посла в России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
РБК 12:53
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru вчера в 21:28
Политика
Bloomberg: США и Китай достигли частичного соглашения по торговле
Соединённые Штаты и Китай смогли прийти к частичному соглашению, которое позволит заключить перемирие в торговой войне и заложить основу для новой, более обширной сделки, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
RT на русском 13:44
Шоу-бизнес
Самая сильная девочка Подмосковья встретилась со Стивеном Сигалом
Подмосковье Сегодня 10:34
Политика
WP: Экс-посол США на Украине обвинила Трампа в своей отставке
Экс-посол США на Украине Мэри Йованович заявила, что американский президент Дональд Трамп лично добивался её отставки.
RT на русском 13:01
Здоровье
Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина
Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru 09 октября в 20:26
Спорт
Гимнаст Нагорный завоевал золото чемпионата мира, у Далалояна серебро
Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал золотую медаль чемпионата мира 2019 года в индивидуальном многоборье, его соотечественник Артур Далалоян взял серебро, а бронза у украинца Олега Верняева.
Вести.Ru 13:30
Космос
Ученые: Главной проблемой колонизации Марса будет продовольствие
После создания на Марсе базы для постоянного обитания людей и увеличения численности «колонизаторов» основной проблемой может стать их пропитание, пишет InoPressa со ссылкой на исследования различных экспертов.
Росбалт 07 октября в 23:59
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva подорожал на 7 — 9 тысяч рублей
СП «GM-АвтоВАЗ» повысило цены на большинство комплектаций полноприводного внедорожника Chevrolet Niva на 7 – 9 тыс. рублей (на 1 – 1,1% от прежнего прайса).
Автоновости дня 01:45
Происшествия
В Саратове подняли вопрос о смертной казни после убийства девочки
Вопрос о возможности отмены в России моратория на смертную казнь снова обсуждается после убийства в Саратове 9-летней девочки.
РИА Новости 05:45
Армия и оружие
Столтенберг ответил на вопрос об исключении Турции из НАТО
В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 октября заявил, что в случае, если ЕС попытается позиционировать военную операцию Турции в Сирии как вторжение, Анкара «откроет двери» в Европу для 3,6 млн беженцев, которые находятся на их территории.
Rambler News Service 10:34
Единоборства
Стивен Сигал показал Емельяненко, как победить
Известный киноактер и мастер единоборств Стивен Сигал показал бойцу ММА Александру Емельяненко несколько приемов в рамках Международного фестиваля айкидо.
Тульская пресса 11:40
Происшествия
В Шереметьево отстранили не заметившего у пассажира пистолет работника
Сотрудника аэропорта Шереметьево, который пропустил на рейс пассажира с травматическим пистолетом, отстранили от исполнения обязанностей до завершения расследования инцидента.
РБК 11:55
Спорт
В РУСАДА заявили об агрессивной реакции спортсменов на запрет алкоголя
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) после запрета на использование спортсменами алкоголя во время допинг-тестирования столкнулось с резко негативной реакцией, сообщила замгендиректора организации Маргарита Пахноцкая.
Взгляд.ру 08:56
Политика
Норвегия отказалась размещать противоракетный щит НАТО из-за России
Власти Норвегии отказались размещать на территории страны противоракетный щит НАТО.
RuNews24.ru вчера в 17:36
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 годам колонии
Химкинский городской суд приговорил израильтянку Нааму Иссахар к 7,5 годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков, защита обжалует это решение, заявил РИА Новости ее адвокат Александр Тайц.
РИА Новости 12:00
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 04:06
Культура
Познер отказался считать Соловьева конкурентом и коллегой
Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
Труд 13:18
Происшествия
В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой
RT на русском 11:33