Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъвчера в 19:04

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Московский Комсомолец00:22

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Коммерсантъвчера в 19:04
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В свою очередь, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 октября заявил, что в случае, если ЕС попытается позиционировать военную операцию Турции в Сирии как вторжение, Анкара «откроет двери» в Европу для 3,6 млн беженцев, которые находятся на их территории.
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Известный журналист и телеведущий Владимир Познер отказался считать ведущего телеканала "Россия-1" Владимира Соловьева своим коллегой и конкурентом.
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В работе первого энергоблока Запорожской АЭС произошёл сбой

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