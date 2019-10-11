Экономика

Российская газетаРоссийская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании

Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
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с чего всё началось

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Минфин предлагает законодательно закрепить запрет для кредиторов обуславливать получение гражданами ссуды приобретением допуслуг, а также обязывать заемщика оплачивать страховку сразу за весь срок кредита.
Коммерсантъвчера в 19:04

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URA.Ruвчера в 20:33

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Банки начнут наказывать за навязывание страховок при кредитовании

Московский Комсомолец00:22

Банки заплатят за навязывание страховок при кредитовании

Коммерсантъвчера в 19:04
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