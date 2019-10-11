Экономика
Российская газетаБанкам запретят навязывать страховку при кредитовании
Минфин предлагает запретить на законодательном уровне кредитным организациям обязывать заемщиков платить страховку сразу за весь период кредита и обуславливать получение людьми займа приобретением допуслуг.
Читать в источнике
Оценить49
с чего всё началось
Минфин предлагает дополнить закон статьей, запрещающей обуславливать получение потребкредита или займа «необходимостью приобретения за отдельную плату дополнительных услуг», за исключением случаев, когда это вытекает из требований по страхованию предмета залога.Коммерсантъвчера в 19:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 10%
Стоимость акций компании «Яндекс» упала более чем на 10%. По данным Московской биржи, на 15:44 она снизилась до 2076 руб. (на 10,79%).
Коммерсантъ 09:19
Кино
Темнокожий гей сыграет фею-крестную в новой «Золушке»
Американский актер Билли Портер сыграет фею-крестную в новом мюзикле "Золушка".
Уралинформбюро 10:11
Гаджеты
AMD до конца года улучшит свои видеокарты
В конце прошлого года появился Radeon Software Adrenalin 2019 Edition, ранее были Catalyst Omega, Crimson, Crimson ReLive и многие другие.
Игромания.ру вчера в 06:19
Общество
Ушел из жизни космонавт Алексей Леонов
Человек, впервые в истории совершивший выход в открытый космос Алексей Леонов ушел из жизни.
Газета.Ru 09:04
Политика
Зеленский пообещал, что вернет Крым после Донбасса
Президент Украины пообещал вернуть Крым в Одессе во время участия в мероприятиях по случаю дня защитника Украины.
ФАН 10:56
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с разведением сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
RT на русском 05:20
Политика
Нобелевскую премию мира присудили премьер-министру Эфиопии
Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей.
РИА Новости 05:02
Экономика
Медведев потребовал устранить «банковский роуминг»
Банковские комиссии при переводе средств между регионами России («банковский роуминг») в рамках одного банка должны быть устранены.
Банки.ру вчера в 06:32
Кино
Добронравов прокомментировал уход Добрынина из «Сватов»
В беседе с журналистами канала Life актер сказал, что для него уход Николая Добрынина из «Сватов» является неожиданностью.
RuNews24.ru 08:04
Единоборства
Сауль Альварес: Деревянченко победил Головкина
Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA Super и WBC Сауль Альварес поделился мыслями о недавнем противостоянии Геннадия Головкина и Сергея Деревянченко.
Чемпионат 10:19
Происшествия
В Татарстане беспилотное такси остановили для проверки документов
В Иннополисе инспекторы ГИБДД остановили беспилотный автомобиль для проверки документов.
Российская газета 09:23
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян показала фото с церемонии крещения в Армении
38-летняя Ким Кардашьян опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографии с церемонии крещения в апостольской церкви в Армении.
VSE42.RU вчера в 23:05
Общество
Мэрия объяснила появление грязной дороги в удмуртском селе
Пользователей возмутили фотографии дороги, на которой люди стоят в грязи в резиновых сапогах.
РИА Новости 09:35
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки военной операции в Сирии
Турция рассчитывает на поддержку НАТО своей операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии, заявил глава МИД страны Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом, который находится в Турции с визитом.
РИА Новости 04:59
Наука
Физики напрямую измерили волновую функцию запутанных поляризаций
Физики из Швеции и Китая впервые напрямую измерили волновую функцию разделенных в пространстве состояний — поляризаций двух запутанных фотонов.
N+1 06:16
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» завершила морские госиспытания
На подводной лодке "Петропавловск-Камчатский" завершили морской этап государственных испытаний.
Российская газета 10:20
Армия и оружие
Глава Пентагона призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Глава Пентагона Марк Эспер в телефонном разговоре с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром призвал прекратить военную операцию «Источник мира» в Сирии.
RT на русском 10:13
Армия и оружие
Турчинов пообещал, что жители Донбасса будут «плакать и аплодировать»
В эфире украинского ток-шоу «Право на власть» Турчинов пообещал, что жители Донбасса впоследствии будут плакать от счастья, осознавая, что «родные» ВСУ освободили их от «российской оккупации».
ФАН 06:16
Армия и оружие
В Нигерию поставлены 6 российских ударных вертолетов Ми-35М
Российская Федерация поставила Нигерии шесть ударных вертолетов Ми-35М, в рамках контракта ожидается поставка еще 6 таких машин.
NewInform 03:47
Шоу-бизнес
Заворотнюк впала в прекоматозное состояние, пишут СМИ
Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, передает телеграм-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 08:33
Здоровье
В Нижнем Тагиле женщина родила ребенка-богатыря
В Нижнем Тагиле 32-летняя местная жительница Ольга родила необычно крупного ребенка.
Новый День 07:34
Экономика
В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло
Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ вчера в 01:12
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09 октября в 09:54
Экономика
Силуанов: бизнес боится инвестировать в экономику
Выступая перед учащимися Финансового университета при правительстве РФ первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что бизнес не торопится инвестировать скопившиеся на их счетах в банках 30 трлн рублей в экономику страны.
Национальный курс 09:56
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
РБК вчера в 09:46
Общество
Контрразведчик ФСБ включил смартфон на службе и был уволен
Подполковник контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Михаил Самохин был уволен из силовой структуры за включенный на работе личный мобильный телефон.
Lenta.ru 09:39
Хоккей
Максим Шалунов: «При Квартальнове „Ак Барс“ стал агрессивнее»
Нападающий ЦСКА Максим Шалунов перед матчем регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» прокомментировал изменения в составе соперника.
Спорт БИЗНЕС Online 10:30
Комментарии