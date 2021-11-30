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Банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиков

С 30 декабря банкам запретят включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.
РБК
С начала месяца в России в досудебном порядке начнут блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды.
РБК
С 1 декабря за производство и продажу товаров без маркировки, в том числе лекарств, начнут действовать штрафы.
РБК
Согласно новым поправкам в течение 14 дней можно отказаться от дополнительных услуг по юридическому сопровождению, консультированию и других.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Российским банкам запретят заранее проставлять в кредитных договорах отметки о предоставлении услуг
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