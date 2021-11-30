Капитал-шоу «Поле чудес», вдохновлённое американской телевикториной Wheel Of Fortune, выходит на российском телевидении с октября 1990 года и является одной из старейших передач в эфире Первого канала.
Издательство Bethesda Softworks и разработчики из Bethesda Game Studios представили первый ролик из цикла «К звёздам» (Into the Starfield), в котором будут рассказывать о своей космической ролевой игре Starfield.
Украина имеет право на членство в НАТО, однако для решения о членстве необходим консенсус союзников, РФ вмешиваться в этот процесс не может, сказал генсек организации Йенс Столтенберг по итогам первого дня заседания глав МИД блока в Риге.