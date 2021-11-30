Российская газетаБанкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиковС 30 декабря банкам запретят включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.РБКС 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене доверенностей.Бухгалтерия.руДоверенность будет считаться отмененной на следующий день после размещения распоряжения в реестре.Бухгалтерия.руОтозвать документ можно удаленно, подав заявление через интернет-портал ФНП, а все сведения об отзыве документа будут храниться на доступном всем бесплатном и круглосуточно действующем ресурсе.Бухгалтерия.руЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаКомсомольская правдаКазанский репортерPrimpress.ruГазета.RuФАНРБКПодробнее о событииБанки обяжут давать клиентам «период охлаждения» в 14 дней, чтобы отказаться от допуслугГазета.Ru17:51ЗАГС на выбор и отказ от банковских допуслуг: что вступает в силу в декабреПраво.ру29 ноября в 01:52Банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиковРоссийская газетавчера в 12:08Декабрьские нововведения: Что изменится в жизни хабаровчан этой зимой?ГТРК Дальневосточнаявчера в 21:14В Центробанке рассказали, что делать, если вам навязывают страховку по кредитуКомсомольская правдавчера в 16:01Что изменится в российских законах в декабреРБК16:00Запрет на «галочки» и легкий загс. Какие законы вступают в силу в декабреКазанский репортер28 ноября в 16:00Показать ещёОценить2Поделиться