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Банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиков

С 30 декабря банкам запретят включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.
РБК
С 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене доверенностей.
Бухгалтерия.ру
Доверенность будет считаться отмененной на следующий день после размещения распоряжения в реестре.
Бухгалтерия.ру
Отозвать документ можно удаленно, подав заявление через интернет-портал ФНП, а все сведения об отзыве документа будут храниться на доступном всем бесплатном и круглосуточно действующем ресурсе.
Бухгалтерия.ру

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