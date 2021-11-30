Российская газетаБанкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиковС 30 декабря банкам запретят включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.РБКС 1 декабря операторов связи обяжут предоставлять россиянам бесплатный доступ к сайтам, включенным в перечень социально значимых информационных ресурсов.РБКС начала месяца в России в досудебном порядке начнут блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды.РБК29 ноября российский лидер Владимир Путин подписал постановление, которое увеличивает размер госпошлин за оформление лекарственных препаратов и медицинских изделий.ФАНЧитать далееСвернутьРоссийская газетаРоссийская газетаPrimpress.ruФАНРБКПодробнее о событииЧто изменится в российских законах в декабреРБК16:00Какие законы вступают в силу в декабреRusbankrot.ruвчера в 00:03Больше не смогут: всех, у кого есть кредит, ждет сюрприз с 1 декабряPrimpress.ruвчера в 06:40Банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиковРоссийская газетавчера в 12:08Показать ещёОценитьПоделиться