Будьте в Плюсе

Банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиков

С 30 декабря банкам запретят включать в кредитный договор условия, которые обязывают заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа.
РБК
С 1 декабря операторов связи обяжут предоставлять россиянам бесплатный доступ к сайтам, включенным в перечень социально значимых информационных ресурсов.
РБК
С начала месяца в России в досудебном порядке начнут блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды.
РБК
29 ноября российский лидер Владимир Путин подписал постановление, которое увеличивает размер госпошлин за оформление лекарственных препаратов и медицинских изделий.
ФАН

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Что изменится в российских законах в декабре
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Больше не смогут: всех, у кого есть кредит, ждет сюрприз с 1 декабря
Primpress.ruвчера в 06:40
Банкам запретят проставлять в договорах «галочки» за заемщиков
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