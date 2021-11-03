Испытания вакцины Pfizer от коронавируса, проводившиеся исследовательской организацией Ventavia в штате Техас осенью 2020 года, проходили с серьезными нарушениями, сообщает научный журнал BMJ со ссылкой на бывшего регионального директора компании Брук Джексон.
Генеральная прокуратура Швейцарии выдвинула обвинения в мошенничестве бывшему президенту Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Йозефу Блаттеру и экс-руководителю Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишелю Платини.
Ранее французский блогер Крис Клиппель заявил, что Rockstar Games испытывает большие проблемы с разработкой GTA 6. По его словам, ситуация с новой частью культовой серии GTA обстоит еще хуже, чем с Red Dead Redemption.
Арестованный по делу о госизмене советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов помещен в карцер СИЗО из-за попытки наладить работу комнатной телеантенны в камере, рассказали РИА Новости в Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК).