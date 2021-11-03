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Банкавто: новые автомобили в России подорожают на 4-5% до конца года

Стоимость новых автомобилей в России до конца года поднимется на 4-5 процентов.
Lenta.ru
"Рост цен не прекращался в течение всех 9 месяцев… Прайс-листы в формате рекомендуемых розничных цен на большинство моделей еще подрастут до конца года в пределах 4-5%", - отмечает эксперт Банкавто.
РИА Новости
В сегменте SUV B-класса самое большое подорожание зафиксировано у Renault Duster.
РИА Новости
Далее следуют LADA Vesta (+14,1%, 1 млн рублей), Hyundai Solaris (+12,5% 1,05 млн рублей), LADA Granta (+11,1%, 673 тыс. рублей) и Kia Rio (+10,3% 1,07 млн рублей).
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Банкавто: цены на новые автомобили до конца года вырастут еще на 4-5%
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