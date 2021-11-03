«РФПИ объявляет о новой публикации Центра имени Гамалеи в The Lancet, одном из самых уважаемых медицинских журналов мира, в которой указано, что вакцина "Спутник Лайт" демонстрирует высокий профиль безопасности и вызывает сильный гуморальный и клеточный иммунный ответ», — говорится в официальном заявлении.
Перейдя на сайт букмекерской конторы Leonbets, вы воочию убедитесь в том, что в линии на поединки 1/8 финала Кубка России шансы «Енисея» на проход в четвертьфинал турнира в данный момент оценены всего лишь в 10% вероятности.
В Челябинской области по решению оперативного штаба по предотвращению распространения COVID-19 нерабочие дни продлены с 8 по 12 ноября 2021 года включительно - с сохранением за работниками заработной платы.
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обвинил Россию в дискредитации Киева на конференции ООН по вопросам изменения климата COP26 в Глазго, добавив, что Украина предупредила организаторов, что президент Владимир Зеленский не успевает приехать на сессию конференции 2 ноября.
Тверской районный суд Москвы назначил Ксении Дамовой, которая сфотографировалась на фоне Кремля с оголенными ягодицами, две недели административного ареста, сообщили РБК в пресс-службе Тверского районного суда.
«В период нерабочих дней и ноябрьских праздников запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, а также на пресечение управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения», — сказано в сообщении.