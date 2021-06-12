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Экономика

Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня

Куба объявила о временном прекращении с 21 июня приема наличных долларов, сообщает в субботу телеканал Fox News. В стране объясняют решение экономической блокадой со стороны США.В источнике

С чего всё началось

Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

В четверг власти республики сообщили, что кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.
ТАСС20:00

Подробнее о событии

Куба советует прилетающим на остров туристам не брать с собой наличные доллары

BFM.ru14:50

Власти Кубы посоветовали туристам приезжать без наличных долларов

ПРАЙМ04:49

Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

ТАСС20:00

Туристам и гостям Кубы напомнили о запрете на острове наличных долларов

REGNUM22:24

На Кубе перестанут принимать наличные доллары

Коммерсантъ20:31

Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня

Интерфакс03:29

Санкции вынудили Центробанк Кубы остановить депозитные операции с долларами

ИА Красная Веснавчера в 00:23
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