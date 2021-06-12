Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Видео
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика

Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня

Куба объявила о временном прекращении с 21 июня приема наличных долларов, сообщает в субботу телеканал Fox News. В стране объясняют решение экономической блокадой со стороны США.В источнике

С чего всё началось

Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

В четверг власти республики сообщили, что кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.
ТАССвчера в 20:00

Подробнее о событии

Куба советует прилетающим на остров туристам не брать с собой наличные доллары

BFM.ruвчера в 14:50

Власти Кубы посоветовали туристам приезжать без наличных долларов

ПРАЙМвчера в 04:49

Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня

Интерфаксвчера в 03:29

Туристам и гостям Кубы напомнили о запрете на острове наличных долларов

REGNUMвчера в 22:24

На Кубе перестанут принимать наличные доллары

Коммерсантъвчера в 20:31

Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров

ТАССвчера в 20:00

Санкции вынудили Центробанк Кубы остановить депозитные операции с долларами

ИА Красная Весна11 июня в 00:23
Интересное

Мэра Кисловодска прооперировали после падения с электросамоката

Глава города Кисловодска Александр Курбатов, госпитализированный в субботу в тяжелом состоянии после падения с электросамоката, был прооперирован, сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.
ТАССвчера в 14:11

Глава ВОЗ допустил версию о лабораторном происхождении коронавируса

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус на саммите "Большой семерки" заявил, что не исключает версию лабораторной утечки COVID-19, и Китай должен помочь в расследовании источника вируса, сообщает издание Daily Mail.
Интерфакс18:26