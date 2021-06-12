Куба объявила о временном прекращении с 21 июня приема наличных долларов, сообщает в субботу телеканал Fox News. В стране объясняют решение экономической блокадой со стороны США.

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С чего всё началось Власти Кубы призвали туристов не брать с собой наличные доллары при поездке на остров В четверг власти республики сообщили, что кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов. ТАСС вчера в 20:00