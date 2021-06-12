Роспотребнадзор назвал топ-4 самых полезных овоща июня

В первой есть витамины группы В, РР, С, Е, К, а также каротин, который при употреблении становится витамином А. Морковь полезна для укрепления ногтей, волос, кожи, её употребление улучшает работу лёгких.