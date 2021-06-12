Банки Кубы перестанут принимать наличные доллары с 21 июня
Куба объявила о временном прекращении с 21 июня приема наличных долларов, сообщает в субботу телеканал Fox News. В стране объясняют решение экономической блокадой со стороны США.В источнике
С чего всё началось
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В четверг власти республики сообщили, что кубинские банки с 21 июня перестанут принимать наличные доллары для зачисления на счета клиентов.
ТАСС20:00
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ИА Красная Веснавчера в 00:23