Экономика
Ореанда-НовостиБанки РФ до рекордного минимума снизили уровень одобрения кредитов
Российские банки до рекордного минимума понизили уровень одобрения по кредитам. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. В апреле 2020 года одобрено было всего 20% заявок, что стало минимумом с 2017 года.
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с чего всё началось
Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.Коммерсантъвчера в 17:49
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Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума
Эхо Москвывчера в 22:07
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Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области
В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
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Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
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США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
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МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», — цитирует её Интерфакс.
RT на русском 13:47
Происшествия
Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов
Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
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Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Энергетика
Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня 13:56
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Петербуржцы получат выплаты на покупку масок и перчаток
Более 1,8 млн петербуржцев получат выплаты на приобретение одноразовых медицинских масок и перчаток.
АиФ Санкт-Петербург 01:30
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Усик принял вызов на бой от борца Грицая
Украинский боксер Александр Усик ответил борцу Богдана Грицая, который ранее предложил ему провести бой без правил.
Metaratings 11 мая в 11:26
Общество
В российских школах уберут общие перемены
Роспотребнадзор рекомендовал школам убрать общие перемены, а также изменить время начала первого урока для разных классов в целях максимального разобщения классов.
ТВ Центр 12:56
Общество
Минпросвещения решило отменить ОГЭ для девятиклассников
В пресс-службе Министерства просвещения РФ заявили об отмене в 2020 году основных государственных экзаменов (ОГЭ) по русскому языку и математике для учащихся 9 классов.
Инфорос 07:30
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Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Авто
Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры
Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
Футбол
Клопп сделал выбор между Месси и Роналду
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru вчера в 11:50
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В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков
Газета.Ru вчера в 06:50
Общество
Сбербанк продлил срок действия карт с истекшим сроком
В Сбербанке уточнили, что клиенты, у которых срок действия карт истек в период с марта по настоящее время, смогут снимать наличные в банкоматах банка, оплачивать покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода, а также пополнять карты в банкоматах банка.
Коммерсантъ 11:52
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Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Супруги прожили вместе 61 год и умерли от коронавируса в один день
Пожилые супруги из Сент-Луиса заразились коронавирусом и умерли в один день. Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.
Газета.Ru 12:31
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Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
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О состоянии Мишустина рассказал глава Минздрава
Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам о состоянии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зараженного коронавирусом.
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