Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.

с чего всё началось

Российские банки до рекордного минимума понизили уровень одобрения по кредитам. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. В апреле 2020 года одобрено было всего 20% заявок, что стало минимумом с 2017 года.

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