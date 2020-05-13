Экономика

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиБанки РФ до рекордного минимума снизили уровень одобрения кредитов

Российские банки до рекордного минимума понизили уровень одобрения по кредитам. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Национального бюро кредитных историй. В апреле 2020 года одобрено было всего 20% заявок, что стало минимумом с 2017 года.
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с чего всё началось

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан Банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторических минимумов. Особенно сильно показатель упал по необеспеченным ссудам из-за их высокой рискованности и уже демонстрирующей рост просроченной задолженности.
Коммерсантъвчера в 17:49

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Банки снизили уровень одобрения по кредитам до рекордного минимума

РИА Новости04:17

Уровень одобрения потребкредитов снизился в апреле в 1,8 раза

ТАСС03:28

Банки готовы выдавать кредиты минимальному числу граждан

Коммерсантъвчера в 17:49

В России банки стали одобрять меньше кредитов. Кто может рассчитывать на займ

URA.Ruвчера в 22:27

Российские банки снизили уровень одобрения по кредитам до исторического минимума

Эхо Москвывчера в 22:07

Банки стали тщательней выбирать, кому давать кредиты

Телеканал 360°вчера в 19:55

Аналитики зафиксировали падение уровня одобрения кредитов

РБК01:31
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Здоровье

Гусев продлил режим самоизоляции в Воронежской области

В среду, 13 мая губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о продлении режима ограничений.
Kursk.com 13:05
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Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
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Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
3,7K
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Происшествия

Охота львицы на поедающих зебру гиен попала на видео

Lenta.ru 10:22
Политика

МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России

«Подготовлены письма в редакции FT и NYT с требованием об опровержении опубликованной дезинформации», — цитирует её Интерфакс.
RT на русском 13:47
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Происшествия

Верховный суд Крыма возобновил дело о преступлениях нацистов

Верховный суд Республики Крым возобновил расследование дела о массовом уничтожении советских граждан нацистами на полуострове в период Великой Отечественной войны.
Известия 05:19
5
Единоборства

Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии

Российская газета 13:53
5
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
13
Политика

В Facebook объяснили блокировку Instagram-аккаунта Кадырова

Газета.Ru 05:02
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Энергетика

Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe

Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня 13:56
7
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей

RT на русском вчера в 16:57
6K
Общество

Петербуржцы получат выплаты на покупку масок и перчаток

Более 1,8 млн петербуржцев получат выплаты на приобретение одноразовых медицинских масок и перчаток.
АиФ Санкт-Петербург 01:30
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Единоборства

Усик принял вызов на бой от борца Грицая

Украинский боксер Александр Усик ответил борцу Богдана Грицая, который ранее предложил ему провести бой без правил.
Metaratings 11 мая в 11:26
1
Общество

В российских школах уберут общие перемены

Роспотребнадзор рекомендовал школам убрать общие перемены, а также изменить время начала первого урока для разных классов в целях максимального разобщения классов.
ТВ Центр 12:56
2
Общество

Минпросвещения решило отменить ОГЭ для девятиклассников

В пресс-службе Министерства просвещения РФ заявили об отмене в 2020 году основных государственных экзаменов (ОГЭ) по русскому языку и математике для учащихся 9 классов.
Инфорос 07:30
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Шоу-бизнес

Собчак рассказала о раздельном бюджете с Богомоловым

News.ru 04:18
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
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Авто

Новый Mercedes-Benz S-класса раскрыли снаружи и внутри до премьеры

Компания Mercedes-Benz вовсю готовится к дебюту седана S-класса нового поколения с индексом W223, однако внешность флагмана оказалась раскрыта раньше времени: снимки новинки опубликовал пользователь инстаграма CocheSpias.
Журнал Авто.ру вчера в 04:32
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Экономика

На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции

С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51
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Футбол

Клопп сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп сделал выбор между португальским нападающим туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и аргентинским форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, передает Freekickerz.
Газета.Ru вчера в 11:50
Транспорт

В Москве заработала система выявления автомобилей без пропусков

Газета.Ru вчера в 06:50
385
Общество

Сбербанк продлил срок действия карт с истекшим сроком

В Сбербанке уточнили, что клиенты, у которых срок действия карт истек в период с марта по настоящее время, смогут снимать наличные в банкоматах банка, оплачивать покупки с использованием чипа и ввода ПИН-кода, а также пополнять карты в банкоматах банка.
Коммерсантъ 11:52
1
Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Происшествия

Супруги прожили вместе 61 год и умерли от коронавируса в один день

Пожилые супруги из Сент-Луиса заразились коронавирусом и умерли в один день. Об этом сообщает St. Louis Post-Dispatch.
Газета.Ru 12:31
2
Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
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Политика

О состоянии Мишустина рассказал глава Минздрава

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил журналистам о состоянии премьер-министра РФ Михаила Мишустина, зараженного коронавирусом.
Live24 08:52
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