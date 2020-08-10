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Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения

Гендиректор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова сообщила, что российские банки хотят протестировать безналичные платежи без дополнительного подтверждения от плательщика. Уточняется, что денежные средства будут списываться напрямую со счёта по запросу получателя средств.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБКвчера в 00:00
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Банки готовят списание с вашей карты: как «удобный сервис» в России может превратиться в кошмар

Царьградвчера в 12:14
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ruвчера в 01:54
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ruвчера в 05:07
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новостивчера в 03:09
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАССвчера в 02:40
РБК

Банки внедрят автосписание средств со счета. Как это повлияет на биткоин

РБКвчера в 08:41
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъвчера в 00:26

Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков из перечня системообразующих компаний, по итогам которых девелоперы "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14 были отнесены к "высокой зоне риска".
РИА Новости05:02

Зеленский подписал закон об игорном бизнесе

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 2285-Д о государственном регулировании игорного бизнеса, несмотря на две взаимоисключающие нормы об определении органа-регулятора рынка, сообщает издание "Экономическая правда".
Российская газета05:40
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Крымские татары оценили обещанный Киевом статус коренного народа

Руководитель крымской региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров считает полнейший бредом идею официального Киева придать крымскотатарскому народу статус коренного.
Российская газетавчера в 06:39
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Арбитр VAR объяснил назначение второго пенальти в ворота «Спартака»

Арбитр Алексей Еськов, который работал на системе видеопомощи арбитрам (VAR) в матче первого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги в матче «Спартак»–«Сочи», объяснил в эфире «Матч ТВ», почему не вмешался в эпизод с назначением второго пенальти.
Известиявчера в 15:45

91 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 91 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели почти в два раза больше пациентов — 178, скончались еще три носителя COVID-19, включая двух человек, умерших непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:51
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