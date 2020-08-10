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Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения

Гендиректор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова сообщила, что российские банки хотят протестировать безналичные платежи без дополнительного подтверждения от плательщика. Уточняется, что денежные средства будут списываться напрямую со счёта по запросу получателя средств.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБКвчера в 00:00
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Царьградвчера в 12:14
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Банки внедрят автосписание средств со счета. Как это повлияет на биткоин

РБКвчера в 08:41
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Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъвчера в 00:26
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новостивчера в 03:09
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАССвчера в 02:40
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ruвчера в 01:54
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Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ruвчера в 05:07

Минпросвещения планирует ввести новые должности в школах России

Апробацию новой системы аттестации учителей в образовательных учреждениях, внедрение новых должностей и квалификационных категорий учитель-методист, учитель-наставник планируют начать с сентября 2021 года.
Минпросвещения планирует ввести новые должности в школах России
АТВмедиа02:00
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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Избыточный вес при беременности может мешать развитию мозга ребенка

«Наши результаты подтверждают, что ожирение матери может играть роль в развитии мозга плода, что может объяснить некоторые проблемы когнитивного и метаболического здоровья, наблюдаемые у детей, рожденных от матерей с более высоким ИМТ», - отмечает доктор Мориа Томасон, один из авторов исследования.
MedikForum.ru00:32

Как Навальному удалось избежать ответственности за драку с применением оружия в 2007 году

Драка у ночного клуба в центре Москвы, стрельба в упор и окровавленное лицо потерпевшего, оскорблённого по национальному признаку: RT публикует уникальные материалы о том, как Алексею Навальному удалось избежать суда за хулиганство с применением оружия в 2007 году.
RT на русском03:02

Россия возобновила полеты в курортные города Турции

По данным туроператоров, цены на билеты в Турцию с начала возобновления авиасообщения выросли почти на треть, но это не останавливает российских туристов - спрос на путевки приблизился к показателям августа 2019 года.
Московская перспективавчера в 13:03
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

Неспокойная ночь в Минске: протесты продолжились, есть жертвы

Протесты в Минске и ряде других городов Белоруссии, начавшиеся после объявления официальных результатов выборов президента страны (80,08% у Александра Лукашенко, 10,09% у Светланы Тихановской – ред.), продолжились вечером 10 августа.
РИА Новости Крым03:12
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