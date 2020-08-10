Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения
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Гендиректор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова сообщила, что российские банки хотят протестировать безналичные платежи без дополнительного подтверждения от плательщика. Уточняется, что денежные средства будут списываться напрямую со счёта по запросу получателя средств.В источнике
С чего всё началось
Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний
Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБКвчера в 00:00
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