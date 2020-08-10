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Банки РФ хотят протестировать безналичные платежи без подтверждения

Гендиректор Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова сообщила, что российские банки хотят протестировать безналичные платежи без дополнительного подтверждения от плательщика. Уточняется, что денежные средства будут списываться напрямую со счёта по запросу получателя средств.В источнике
С чего всё началось
РБК

Банки опробуют автосписание денег за услуги по запросу компаний

Банки протестируют новый способ безналичных платежей — деньги будут списываться напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств.
РБКвчера в 00:00
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Телеканал 360°

Списать по требованию. Плюсы и минусы новой системы безналичных автоплатежей Центробанка

Телеканал 360°вчера в 08:50
РБК

Банки внедрят автосписание средств со счета. Как это повлияет на биткоин

РБКвчера в 08:41
Коммерсантъ

Банки протестируют автосписание средств на оплату услуг по запросу компаний

Коммерсантъвчера в 00:26
РИА Новости

Банки опробуют автоматическое списание средств по запросу компаний

РИА Новостивчера в 03:09
ТАСС

РБК: банки протестируют безналичные платежи без допподтверждения от плательщика

ТАССвчера в 02:40
Lenta.ru

У россиян предложили списывать деньги без подтверждения

Lenta.ruвчера в 01:54
Газета.Ru

Российские банки хотят опробовать автосписание денег по запросу компаний

Газета.Ruвчера в 05:07

Жена Зобнина раскритиковала Казарцева за желтую карточку Соболеву

Рамина Зобнина, жена полузащитника «Спартака» Романа Зобнина, высказалась о желтой карточке нападающему «красно-белых» Александру Соболеву, которую он получил в матче 1-го тура РПЛ против «Сочи» (2:2).
Metaratingsвчера в 12:20
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В Волгограде после взрыва на автозаправке возбуждено уголовное дело

После пожара на газовой автозаправочной станции в Волгограде возбуждено уголовное дело по статье "нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба".
Российская газета04:00
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В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
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«Норникель» зарезервировал $2 млрд для компенсации последствий аварии

«Норникель» сократил доналоговую прибыль (EBITDA) за первое полугодие 2020 года вдвое, потому что создал резерв в размере $2,1 млрд на компенсацию ущерба от разлива 21 тыс. т дизтоплива, который произошел в конце мая на ТЭЦ-3 под Норильском.
РБК09:51

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18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России

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Шойгу на Камчатке осмотрел строительство базы для подводных лодок

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