Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.

с чего всё началось

Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.

Общество Названы регионы России с новыми случаями инфицирования коронавирусом Число зараженных коронавирусом за сутки в России увеличилось на 3388. Случаи инфицирования зафиксированы в 65 российских регионах. 456

Экономика Власти Москвы утвердили третий пакет мер поддержки бизнеса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал третий пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса. 14

Общество В Минтруде назвали количество безработных в России Глава российского Минтруда Антон Котяков заявил, что число безработных граждан в России с начала года увеличилось на 44 тыс. человек.

Экономика Путин объявил новые меры поддержки бизнеса. Главное Президент России Владимир Путин перед совещанием с правительством объявил о новых мерах помощи бизнесу и регионам в условиях пандемии коронавируса COVID-19. 27

Политика МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США "Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации. 4,2K

Экономика Путин предложил выделить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний Президент России Владимир Путин предложил выделить более 23 млрд рублей в качестве меры по поддержке авиационной отрасли, пострадавшей от ситуации с коронавирусом. 7

Гаджеты Прототип первых Apple Watch показали на фото Коллекционером была представлены фото шести прототипов Apple Watch.

Здоровье Доктор Комаровский рассказал о риске заражения коронавирусом Знаменитый врач и телеведущий Евгений Комаровский объяснил, почему не все люди заражаются COVID-19 после тесного контакта с больными. 69

Общество Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 2 млн Число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире превысило 2 млн.

Политика В Крыму ФСБ задержала украинских разведчиков-террористов Украинские разведчики, которые планировали организовать террористические акты на территории РФ, задержаны в Крыму сотрудниками ФСБ. 760

Общество Калининградские власти продлили режим самоизоляции Режим самоизоляции в Калининградской области из-за угрозы распространения коронавируса продлевается еще на неделю, до 26 апреля, сообщил губернатор Антон Алиханов. 34

Политика Ветеранские организации попросили Путина отложить парад Победы Российские ветеранские организации направили российскому лидеру Владимиру Путину обращение с просьбой отложить парад Победы в Москве, который должен состояться 9 мая. 1,2K

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 20

Экономика Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития. 490

Экономика Кудрин пояснил слова о вложении банков депозитов физлиц в гособлигации Напомним, ранее в интервью телеканалу РБК Кудрин рассказал о возможности использовать для помощи экономике в условиях кризиса 30 трлн рублей, которые лежат на счетах и вкладах физлиц в российских банках. 42

Хоккей Билл Питерс стал главным тренером «Автомобилиста» Бывший тренер сборной Канады по хоккею Билл Питерс возглавил екатеринбургский "Автомобилист".