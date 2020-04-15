Экономика

РИА НовостиРИА НовостиБанки РФ начали поднимать размер первоначального взноса по ипотеке

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Ряд российских банков подняли размер первоначального взноса по ипотеке, при этом другие игроки не собираются менять условия ипотечного кредитования, свидетельствуют материалы кредитных организаций и опрос, проведенный РИА Новости.
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с чего всё началось

Банки начали повышать требования к первоначальному взносу по ипотеке

Подробнее о требованиях банков и мерах властей по поддержке ипотеки читайте в материале "РБК Pro" Кто поднял порог первоначального взноса "Открытие", Росбанк и Совкомбанк одними из первых отреагировали на изменение ситуации на рынке: они начали повышать минимальный порог первоначального взноса по ипотеке еще в марте.
РБК00:00

Подробнее о событии

Эксперт: банки могут продолжить поднимать размер первого взноса ипотеки

РИА Новости07:18

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URA.Ru00:38

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ТАСС04:01
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