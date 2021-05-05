Российские банки начали повышать ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%. 23 апреля Центробанк впервые с 2014 года повысил ключевую ставку до 5% годовых, передает телеканал «Известия».

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С чего всё началось Российские банки начали повышать ставки по вкладам Российские банки начали повышать ставки по вкладам, улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5%, выяснило агентство РИА Новости. Так, ПСБ изменил условия по пяти продуктам из шести в линейке вкладов, максимальное увеличение от 1,45% до 1,5%. РИА Новости 02:00