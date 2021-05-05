США проиграли России первый раунд соревнований по гиперзвуковому оружию

Хотя Соединенные Штаты все еще имеют огромную систему научных исследований, современное экспериментальное оборудование и прочную теоретическую базу, невозможно за короткий период времени превратить ее в реальную модель гиперзвукового ракетного оружия и получить боевую мощь, сопоставимую с Китаем и Россией.