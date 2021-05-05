Мэрия Нижневартовска объяснила появление «флагов Франции» на фото площади

Мэрия в Нижневартовске (ХМАО) после появления в СМИ фотографий с "флагами Франции" на площади объяснила, что такой эффект возник из-за выбранного ракурса съемки, на самом деле это отдельно взятые полотна в цветах российского триколора.