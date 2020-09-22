Банки РФ начали зачислять зарплаты по номеру телефона
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Новый сервис Системы быстрых платежей начал работу в России, сообщают "Известия". Речь идет о появлении возможности быстрых переводов от компаний в адрес физлиц, это позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»
Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона
RT на русском22 сентября в 10:35