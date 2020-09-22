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Банки РФ начали зачислять зарплаты по номеру телефона

Новый сервис Системы быстрых платежей начал работу в России, сообщают "Известия". Речь идет о появлении возможности быстрых переводов от компаний в адрес физлиц, это позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.В источнике
С чего всё началось
Известия

Телефон спасения: в РФ заработает инструмент против «зарплатного рабства»

Проблема «зарплатного рабства» может быть решена в ближайшее время. В России полномасштабно заработал сервис переводов от компаний в адрес физлиц через систему быстрых платежей (СБП). Он позволит работодателям перечислять зарплаты сотрудникам по номеру телефона.
Известия21 сентября в 11:43
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Московский Комсомолец

Банки нашли проблемы с переводом зарплат по номеру телефона

Московский Комсомолец23:58
REGNUM

Новость о переводе зарплат по номеру телефона взбудоражила сеть

REGNUMвчера в 02:49
Коммерсантъ

Российские банки начали выплачивать зарплаты по номеру телефона

Коммерсантъ22 сентября в 01:54
RT на русском

Эксперт оценил планы запуска сервиса зачисления зарплаты по номеру телефона

RT на русском22 сентября в 10:35
РБК

Зарплата по телефону, 22 дела в «Роскосмосе». Главные новости РБК

РБК22 сентября в 01:08
РИА Новости

Российские банки будут зачислять зарплаты по номеру телефона

РИА Новости22 сентября в 00:01
Известия

В России заработает инструмент против зарплатного рабства

Известия21 сентября в 19:15

«Нафтогаз» получил в I полугодии чистый убыток в размере $409 млн

Чистый убыток «Нафтогаза Украины» составил в январе-июне 2020 года 11,541 млрд гривен ($409 млн по текущему курсу) против чистой прибыли в размере 24,704 млрд гривен ($876 млн) за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении компании.
Rambler News Serviceвчера в 05:31

CAS подтвердил лишение российских биатлонисток серебра Игр в Сочи

CAS в четверг удовлетворил апелляции Вилухиной и Романовой на решение МОК об их дисквалификации за нарушение антидопинговых правил, но отклонил апелляцию Ольги Зайцевой, подтвердив, что она виновна в подмене допинг-пробы.
РИА Новости09:11

На выборах в Костромской области случайно победила уборщица

Как сообщил телеграм-канал "Подъем", женщина, которая убиралась в здании администрации, стала главой Повалихинского сельского поселения Чухломского района, хотя сама призналась, что была лишь техническим кандидатом.
РИА Новостивчера в 16:19
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Китайский лунный зонд «Чанъэ-4» ушел в спящий режим после 22-го лунного дня

Посадочный модуль и ровер китайского лунного зонда «Чанъэ-4» были переключены в режим сна на время лунной ночи после стабильной работы на 22-й лунный день, сообщает 24 сентября агентство Синьхуа.
ИА Красная Весна02:47