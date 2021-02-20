По нынешней версии закона, банки обязаны осуществить перевод средств между счетами при предъявлении соответствующего документа — исполнительного листа, даже если он кажется сомнительным или поддельным. Это позволяет совершать взыскание фиктивной задолженности, то есть отмывание нелегальных денег.

С чего всё началось Банки попросили о праве отказывать в переводах по решению суда Банки предложили радикальные способы борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы, направленными на обналичивание или кражу денег: они хотят получить право не выполнять требования клиентов о взыскании денег по таким документам в некоторых случаях, следует из письма Национального совета финансового рынка (НСФР), направленного в Минюст 17 февраля (есть у РБК). РБК 21:13